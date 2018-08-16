Cenevre'deki Yemen barış görüşmelerine doğru

SANA (AA) - Yemen'de Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, Birleşmiş Milletler (BM) hamiliğinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelerin çözüm amaçlı olmayacağı görüşünü savundu.
Husilere ait El-Mesire televizyonuna konuşan Abdusselam, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in 6 Eylül'de başlayacağını duyurduğu görüşmelerin ciddi çözümlerle sonuçlanacak müzakereler değil fikirlerin güncellenmesinden ibaret olacağını söyledi.
Yemen hükümetinin, esirlerin serbest bırakılması yoluyla müzakerelere ortam hazırlanması talebiyle ilgili Abdusselam, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin esir takası anlaşmalarını durdurduğu" değerlendirmesinde bulundu.
Husilerin Yemen uzlaşısını desteklediği belirten Abdusselam, koalisyon güçlerini ise insani duruma dikkat etmemekle suçladı.
Hudeyde'deki çatışmalarla ilgili de konuşan Abdusselam, koalisyon güçlerinin bu bölgede askeri başarı sağlayacağını zannettiğini ancak bunu başaramadığını dile getirdi.
Muhammed Abdusselam, Husilerin kullandığı balistik füzelerin, uluslararası tarafların Husi yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde en çok gündeme gelen konu olduğunu sözlerine ekledi.
BM Cenevre Ofisinden önceki gün yapılan yazılı açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 6 Eylül'den itibaren Cenevre'de Yemen görüşmelerinin yapılacağını bildirdi." ifadesine yer verilmişti.
Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.
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