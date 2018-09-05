HABER

Cenevre'deki Yemen görüşmeleri ertelendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

Cenevre'deki Yemen görüşmeleri ertelendi

Yemen'deki çatışan tarafları yarın bir araya getirmesi planlanan Cenevre görüşmeleri ertelendi.

Birleşmiş Milletler'in Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisindeki adının bilinmesini istemeyen bir kaynaktan alınan bilgiye göre, yarın Yemen'deki çatışan tarafları bir araya getirecek toplantı iptal edildi.

Kaynak, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan yarınki görüşmelerin yapılmayacağını bildirdikten sonra iptal gerekçelerine ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan Husilerin teşkilat liderlerinden ve Siyasi Ofis Üyesi Muhammed Ali el-Bıhiti AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husi heyetini Cenevre'ye taşıyacak Umman uçağının Sana Havalimanı'ndan kalkış ruhsatının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınmadığını dolayısıyla heyetin Cenevre'deki görüşmelere gecikeceğini belirtmişti.

Sana'daki güvenlik kaynakları, Ruhsatın Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinden alınamadığını belirtirken, BM yetkililerinin Sana Havalimanı'na uçuş yasağı getiren koalisyondan Umman uçağının iniş-kalkışı ve heyet üyelerinin görüşmenin ardından yeniden Sana'ya getirilmesi yönünde bir garanti alınamadığını vurguladı.

Görüşmelerin hangi tarihte yapılacağına ilişkin bilgi alınamadı.

Özel Temsilci Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde bugün düzenlediği basın toplantısında, Yemen sorununa çözüm bulmak için zamana karşı yarıştığını belirterek, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde istişare toplantıları yapacaklarını dile getirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNERBütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!Bütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!
Bakan Dönmez: Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek (2)Bakan Dönmez: Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler'in Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths görüşmeler Husiler Yemen

En Çok Okunan Haberler

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım

MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım

30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin

30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin

24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü

24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü

Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir

Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.