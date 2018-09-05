Cenevre'deki Yemen görüşmeleri ertelendi

Yemen'deki çatışan tarafları yarın bir araya getirmesi planlanan Cenevre görüşmeleri ertelendi.

Birleşmiş Milletler'in Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisindeki adının bilinmesini istemeyen bir kaynaktan alınan bilgiye göre, yarın Yemen'deki çatışan tarafları bir araya getirecek toplantı iptal edildi.

Kaynak, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan yarınki görüşmelerin yapılmayacağını bildirdikten sonra iptal gerekçelerine ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan Husilerin teşkilat liderlerinden ve Siyasi Ofis Üyesi Muhammed Ali el-Bıhiti AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husi heyetini Cenevre'ye taşıyacak Umman uçağının Sana Havalimanı'ndan kalkış ruhsatının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınmadığını dolayısıyla heyetin Cenevre'deki görüşmelere gecikeceğini belirtmişti.

Sana'daki güvenlik kaynakları, Ruhsatın Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinden alınamadığını belirtirken, BM yetkililerinin Sana Havalimanı'na uçuş yasağı getiren koalisyondan Umman uçağının iniş-kalkışı ve heyet üyelerinin görüşmenin ardından yeniden Sana'ya getirilmesi yönünde bir garanti alınamadığını vurguladı.