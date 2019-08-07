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Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

En düşük rakım olarak Türkiye’de sadece Gümüşhane’de yaşayan Çengel Boynuzlu Dağ Keçilerinin sayısı her geçen gün artıyor.Genel olarak bu zamana kadar gözlemlenen ve yaşadığı bilinen rakım 2 bin metre ve üzeri iken Gümüşhane’de 450-500 rakım aralığında yaşayan çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı 120’ye ulaştı.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, kurumları tarafından yapılan çalışmalarda 2016 yılında 6-7 farklı noktada 12 adet olan çengel boynuzlu dağ keçisi sayısının 2019 yılı itibariyle 15-17 farklı noktada 120 adet olduğunun belirlendiğini, türün hem yaz hem de kış mevsimlerinde Gümüşhane’de yaşadığının da kesinlik kazandığını söyledi.Yaban hayatındaki dengenin sağlanması ve yaban hayvanlarının sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri maksadıyla çalışmaların devam ettiğini kaydeden Aydın, “Türkiye’de 10 farklı ilde yayılış gösteren çengel boynuzlu dağ keçisi, en kolay gözlem sahası olarak Gümüşhane’de yaşamaktadır.

En düşük rakım olarak Türkiye’de sadece Gümüşhane’de yaşayan Çengel Boynuzlu Dağ Keçilerinin sayısı her geçen gün artıyor.
Genel olarak bu zamana kadar gözlemlenen ve yaşadığı bilinen rakım 2 bin metre ve üzeri iken Gümüşhane’de 450-500 rakım aralığında yaşayan çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı 120’ye ulaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, kurumları tarafından yapılan çalışmalarda 2016 yılında 6-7 farklı noktada 12 adet olan çengel boynuzlu dağ keçisi sayısının 2019 yılı itibariyle 15-17 farklı noktada 120 adet olduğunun belirlendiğini, türün hem yaz hem de kış mevsimlerinde Gümüşhane’de yaşadığının da kesinlik kazandığını söyledi.
Yaban hayatındaki dengenin sağlanması ve yaban hayvanlarının sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri maksadıyla çalışmaların devam ettiğini kaydeden Aydın, “Türkiye’de 10 farklı ilde yayılış gösteren çengel boynuzlu dağ keçisi, en kolay gözlem sahası olarak Gümüşhane’de yaşamaktadır. İlimizde yaşadığı rakım aralığı olarak ta bilinenlerin tersine en düşük rakımda olan bu türümüz ile birlikte diğer tüm yaban hayvanlarımızı yürüttüğümüz faaliyetlerle gözlemliyoruz. Bu gözlemler sayesinde hangi türün nerede nasıl yaşadıklarını tespit ederek bazı verilere ulaşıyoruz. Bu veriler ışığında da gerek bu hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşaması gerekse de çoğalması için büyük bir gayret gösteriyoruz” dedi.

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu
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