Çengelköy'de pompalı dehşeti! Dükkandakileri rehin alıp etrafa ateş açtı

Olay, 00.00 saatlerinde, Üsküdar, Güzeltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım Beyazıt Parkı’nda iki gurup henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. sözlü tartışma yerini fiziksel kavgaya bıraktı. Taraflardan bir şahıs parktan ayrılarak kaçmak istedi. Arabasına doğru yöneldiğinde diğer gurupta ki şahıslar, kaçan şahısın otomobiline taş ve silahlı saldırıda bulundu.

İŞ YERİNE GİRDİ, ÇALIŞANLARI REHİN ALDI

Saldırıya uğrayan şahıs iddiaya göre otomobilinden çıkardığı pompalı tüfek ile çevreye rastgele ateş açarak kaçtı. Yaklaşık 300 metre ilerleyen şahıs o saatlerde açık olan bir kebapçıya girdi. Saldırgan şahıs, çalışanları tehdit ederek, iş yerinden çevreye ateş açtı. Öfkeli kalabalık ise iş yerinin etrafını sararak şahsı dışarı çıkartmak istedi. Bu sırada saldırgan öfkeli kalabalığa ateş açtı. Öfkeli gurup ise taş ve silah ile saldırgana karşılık verdi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Çatışma sırasında öfkeli gurup arasında olduğu öğrenilen bir kişi, saldırganın açtığı kurşun ile yaralandı. Şahıs kendi imkanı ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.