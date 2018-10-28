Çengelköy'de pompalı dehşeti! Dükkandakileri rehin alıp etrafa ateş açtı

Olay, 00.00 saatlerinde, Üsküdar, Güzeltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım Beyazıt Parkı’nda iki gurup henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. sözlü tartışma yerini fiziksel kavgaya bıraktı. Taraflardan bir şahıs parktan ayrılarak kaçmak istedi. Arabasına doğru yöneldiğinde diğer gurupta ki şahıslar, kaçan şahısın otomobiline taş ve silahlı saldırıda bulundu.
Saldırıya uğrayan şahıs iddiaya göre otomobilinden çıkardığı pompalı tüfek ile çevreye rastgele ateş açarak kaçtı. Yaklaşık 300 metre ilerleyen şahıs o saatlerde açık olan bir kebapçıya girdi. Saldırgan şahıs, çalışanları tehdit ederek, iş yerinden çevreye ateş açtı. Öfkeli kalabalık ise iş yerinin etrafını sararak şahsı dışarı çıkartmak istedi. Bu sırada saldırgan öfkeli kalabalığa ateş açtı. Öfkeli gurup ise taş ve silah ile saldırgana karşılık verdi.
Çatışma sırasında öfkeli gurup arasında olduğu öğrenilen bir kişi, saldırganın açtığı kurşun ile yaralandı. Şahıs kendi imkanı ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İş yerinin çalışanları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli guruptaki şahısları dağıtırken, birkaç kişiyi de gözaltına aldı. Polis ekipleri iş yerini rehin alan şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Kebapçı dükkanında çalışan bir kişi de içeride yaşanan anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Olayın yaşandığı sırada, iş yerinde çalışanı, uzun namlulu silahlı birinin içeri girdiğini belirterek,“Rutin bir gündü, müşterilerimiz ile siparişlerimiz ile ilgileniyorduk. Bir tane adam içeriye pompalı tüfek ile girdi, peşinden de bir gurup geldi. Dışarıya ateş etmeye başladı bir anda, kalabalık içeriye girmeye çalıştı. Daha sonra polis ekipleri geldi, şahsı etkisiz hale getirdi, kalabalığı dağıttı, şahsı da gözaltına aldı. Sanırım bir kişi vuruldu, iş yerinin önünde kan izleri var zaten” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA-DHA)
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