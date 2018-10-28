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Çengelköy'de pompalı dehşeti! Dükkandakileri rehin alıp etrafa ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 05:01 | Son Güncelleme

Çengelköy'de iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu diğer gruptaki bir kişi yaralandı. Saldırgan otomobile binip kaçmak isterken diğer gruptakilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan 300 metre ilerideki kebapçı dükkanına girerek içeridekileri rehin aldı. Daha sonra ise kebapçı içerisinden kalabalığa ateş açtı. Korku dolu anlar bir çalışan tarafından görüntülendi.

Olay, 00.00 saatlerinde, Üsküdar, Güzeltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım Beyazıt Parkı’nda iki gurup henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. sözlü tartışma yerini fiziksel kavgaya bıraktı. Taraflardan bir şahıs parktan ayrılarak kaçmak istedi. Arabasına doğru yöneldiğinde diğer gurupta ki şahıslar, kaçan şahısın otomobiline taş ve silahlı saldırıda bulundu.

İŞ YERİNE GİRDİ, ÇALIŞANLARI REHİN ALDI

Saldırıya uğrayan şahıs iddiaya göre otomobilinden çıkardığı pompalı tüfek ile çevreye rastgele ateş açarak kaçtı. Yaklaşık 300 metre ilerleyen şahıs o saatlerde açık olan bir kebapçıya girdi. Saldırgan şahıs, çalışanları tehdit ederek, iş yerinden çevreye ateş açtı. Öfkeli kalabalık ise iş yerinin etrafını sararak şahsı dışarı çıkartmak istedi. Bu sırada saldırgan öfkeli kalabalığa ateş açtı. Öfkeli gurup ise taş ve silah ile saldırgana karşılık verdi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Çatışma sırasında öfkeli gurup arasında olduğu öğrenilen bir kişi, saldırganın açtığı kurşun ile yaralandı. Şahıs kendi imkanı ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

İş yerinin çalışanları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli guruptaki şahısları dağıtırken, birkaç kişiyi de gözaltına aldı. Polis ekipleri iş yerini rehin alan şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Kebapçı dükkanında çalışan bir kişi de içeride yaşanan anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

"POMPALI TÜFEK İLE İÇERİ GİRDİ, ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Olayın yaşandığı sırada, iş yerinde çalışanı, uzun namlulu silahlı birinin içeri girdiğini belirterek,“Rutin bir gündü, müşterilerimiz ile siparişlerimiz ile ilgileniyorduk. Bir tane adam içeriye pompalı tüfek ile girdi, peşinden de bir gurup geldi. Dışarıya ateş etmeye başladı bir anda, kalabalık içeriye girmeye çalıştı. Daha sonra polis ekipleri geldi, şahsı etkisiz hale getirdi, kalabalığı dağıttı, şahsı da gözaltına aldı. Sanırım bir kişi vuruldu, iş yerinin önünde kan izleri var zaten” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA-DHA)

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