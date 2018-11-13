Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

Sanık Mahbub Ulusoy'un, maktuller Mustafa Cambaz ve Kader Sivri'ye yönelik "iştirak halinde silahla kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen mütalaada, sanıklardan Mevlüt Acar'ın maktuller Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk ve Osman Yılmaz'a yönelik "silahla kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 90 yıldan 120'şer yıla kadar, sanık Aykut Satmaz hakkında da bu maktullere karşı aynı suçtan "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" gerekçesiyle 120 yıldan 156 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Rütbeli 36 askerin "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenilen mütalaada, rütbeli askerler Şafak Gündoğdu, Ayhan Şahin, Mahmut Dağüstü, Mustafa Paycı, İbrahim Küçükbostan, Sadık Atıcı, Abdullah Çoban ve Recep Ayıtdere hakkında, maktuller Mustafa Cambaz, Kader Sivri, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk, Osman Yılmaz ve Fatih Dalgıç'ı "nitelikli kasten öldürme" suçundan yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, 14 sanığın maktul Murat Akdemir'i "silahla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, sanıklardan Mürsel Çıkrıkçı ile Muammer Aygar'ın "azmettiren" sıfatıyla maktullere yönelik eylemlerden sorumlu olduğu belirtildi.

Sanık Muammer Aygar'ın 130 müştekiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 3 bin 379 yıldan 5 bin 190 yıla kadar, aralarında eski Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın da olduğu 9 sanığın, 84 müştekiye karşı aynı suçtan 2 bin 184 yıldan 3 bin 360'ar yıla kadar hapsi istenilen mütalaada, bu suçtan sanıklar Mahbub Ulusoy, Kartal Genç ile Raif Kaya'nın 43 müştekiye karşı eylemlerinden dolayı bin 142 yıldan 2 bin 219'ar yıla kadar, sanık Mehmet Karapekmez'in de 45 müştekiye karşı bin 169 yıldan bin 788 yıla kadar, sanıklar Aykut Satmaz ve Mevlüt Acar'ın aynı suçtan 41 müştekiye karşı bin 141 yıldan bin 758'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanıklar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar hakkında, 41 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 61 yıldan 305'er yıla kadar, yine bu sanıklar yönünden "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi.