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Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin davanın 40. duruşması tamamlandı - Duruşma, sanıkların esas hakkındaki savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 40. duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan tutuklu sanık eski yüzbaşı Hüseyin İnce 15 Temmuz'da nöbetçi subay olduğunu ifade etti.

Darbe girişimine ilişkin faaliyetlerde bulunmadığını iddia eden İnce, "Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın 'Ordu yönetime el koydu, sıkıyönetim ilan edildi' şeklindeki ifadelerini duymadım. Okulun bahçesinde değildim. Benim darbe girişimindeki tek suçum o gün nöbetçi olmamdı. Darbe girişimini öğrendikten sonra öğrencileri güvenli bir yere götürdüm. FETÖ üyesi değilim. Beraatımı, tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, sanığın ankesörlü hattan ardışık arandığını, bununla ilgili kendisi hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Sanık İnce, bu soruşturmayla ilgili belgelerin elinde olmadığını, belgeler eline geçtikten sonra savunma yapabileceğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısının kendileri hakkında ceza verilmesine yer olmadığı şeklinde mütalaa verdiğini söyleyen bazı tutuksuz sanıklar da bu mütalaaya katıldıklarını ifade ederek, beraatlarını istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma, tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Çengelköy darbe girişimi FETÖ Kuleli

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