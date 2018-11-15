Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

15 Temmuz darbe girişiminde silahını kullanmadığını iddia eden Üzel, "Adım mütalaada ateş edenler arasında geçiyor. Başta Yarbay Erdal Kılınç (tutuklu sanık) olmak üzere tüm rütbelilerin ateş açtığı belirtiliyor. Ateş açıldığı esnada ben yemek ayarlamak için içerideydim. Ateş açtığıma ilişkin hiçbir kamera kaydı yok." şeklinde savunma yaptı.

Darbe girişimine bilerek katıldığı takdirde kendisi hakkında kamera kayıtları, müşteki ve tanık beyanları olması gerektiğini ifade eden Üzel, hiçbir beyanda adının geçmediğini öne sürdü.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 41. duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski teğmen Furkan Üzel mütalaada kendisine isnat edilen tüm suçlamaları reddetti.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına sanıkların esas hakkındaki savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın'ın Tokat'ta bir büfeden FETÖ'nün ankesörlü hattından kendisinin arandığını sanığa hatırlatması üzerine Üzel, "Ben o arama hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum." diye konuştu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski üsteğmen Mustafa Paycı, mütalaada kendisinin 7 kişiyi öldürmek, 84 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekten sorumlu tutulduğunu söyledi.

İddiaların hiçbirini kabul etmediğini kaydeden Paycı, "Bu bölgelerde ateş açtığıma dair herhangi bir görüntü kaydı yok. Bazı sanıklar 'ateş açmayın' yönündeki emrimi mahkeme salonunda söylediler. Ateş açtığıma ilişkin tek bir delil yoktur. Restoran sahibi benden şikayetçi olmuştur. Ancak orada çalışan başka hiç kimse benden şikayetçi olmadı. Ben zor kullansam onlar da şikayetçi olurdu. İddia edildiği gibi 'TSK yönetime el koydu' ifadelerini kullanmadım." şeklinde iddialarda bulundu.

Davanın en rütbeli sanığı Kuleli Askeri Lisesi Komutanı eski albay Mürsel Çıkrıkçı darbe girişimine ilişkin tüm suçlamaları reddettiğini, ilk savunmasında söylediği tüm ifadelerin geçerli olduğunu belirtti.