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Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 17:53 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davada, sanıkların beyanlarının alınmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 42. duruşmada, tutuklu sanıkların cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanları alındı.

Söz verilen tutuklu sanıklar, darbe girişimi maksadıyla herhangi bir eylemde bulunmadıklarını ve suçsuz olduklarını iddia etti.

Bir kısım tutuklu polisse mütalaaya karşı, suçsuz olduklarını savunarak, Mürsel Çıkrıkçı’nın telefon görüşmesi yaparak kendilerini kandırdığını, askerlerin kendilerini silahla duvara dizdiklerini, itiraz edenlere ise dipçikle vurduklarını söyledi.

Kanuna aykırı bir emri yerine getirmediklerini öne süren sanık polisler, araçlarının yoldan çıkamadığı için askerin olduğunu bölgeden geçtiklerini, bir kısım müşteki beyanlarına da atıfta bulunarak, vatandaşa kötü davranmadıklarını, darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışan komutanları kendilerinin gözaltına aldıklarını anlattı.

Darbeden haberleri olmadığını iddia eden sanık polisler, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Duruşma, sanıkların beyanlarının alınmasına devam edilmesi için 19 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

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