HABER

Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis, 114 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 46. duruşmada, tutuklu 48 sanığın, savcılığın açıkladığı esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Ardından avukatlara, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için söz verildi.

Söz verilen bir kısım sanık avukatları, müvekkillerinin darbe girişiminde bulunmadıklarını iddia ederek, sanıkların tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Bazı sanık avukatlarının duruşma salonunda bulunmaması nedeniyle mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

Toplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştıToplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştı
Bingöl merkezinde tilki şaşkınlığıBingöl merkezinde tilki şaşkınlığı
Askerde kanser olduğunu öğrenip 10 ay sonra ölen Emrecan toprağa verildiAskerde kanser olduğunu öğrenip 10 ay sonra ölen Emrecan toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi kapatılan kuleli askeri lisesi Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Rekor kırdılar! Emekli olunca da ayrılmıyorlar

Rekor kırdılar! Emekli olunca da ayrılmıyorlar

Tansu Çiller'den 'Gülen' iddiasına yalanlama

Tansu Çiller'den 'Gülen' iddiasına yalanlama

Ünlü Profesör uyardı: Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri artacak

Ünlü Profesör uyardı: Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri artacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.