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ÇENGELKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 03:13 | Son Güncelleme

* Çengelköy'de parkta yaşanan silahlı kavga sırasında bir kişiyi yaralayan saldırgan kebapçıya girerek çalışanları rehin aldı.

* Çengelköy'de parkta yaşanan silahlı kavga sırasında bir kişiyi yaralayan saldırgan kebapçıya girerek çalışanları rehin aldı. Polisin ikna ettiği saldırgan gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Çengelköy'de bir parkta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu diğer gruptaki bir kişi yaralandı. Saldırgan otomobile binip kaçmak isterken diğer gruptakilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan 300 metre ilerideki kebapçı dükkanına girerek içeridekileri rehin aldı.
Kısa sürede polis ekipleri tarafından ikna edilen saldırgan gözaltına alındı. Parkta yaralanan kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Olay, Üsküdar Çengelköy Güzeltepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Parkı'nda saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, parkta toplanan iki grup aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu diğer gruptaki bir kişi yaralandı. Saldırgan otomobile binip kaçmak isterken diğer gruptakilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan 300 metre ilerideki kebapçı dükkanına girerek içeridekileri rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KEBAPÇIDA ÇALIŞANLARI REHİN ALDI
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önemli aldı. Diğer gruptan toplanan kişiler de saldırgana kebepçı önünüde tepki gösterdi. Bu sırada rehin alan şüpheli de havaya ateş açtı. Bir süre sonra saldırgan polis ekipleri tarafından ikna edildi. Gözaltına alınan saldırgan polis merkezine götürüldü.

YARALININ DURUMU İYİ
Parkta yaşanan olayda yaralanan kişi ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ve durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri gruptaki kişileri sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri park ve otomobilde incelemesinin ardından kebapçı dükkana gelerek delil araştırması yaptı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

O ANLAR KAMERADA
Kebapçı dükkanında çalışan bir kişi de içeride yaşanan anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntüleri çeken çalışan o anları şöyle anlattı: “Rutin bir gündü, müşterilerimiz ile siparişlerimiz ile ilgileniyorduk. Bir tane adam içeriye pompalı tüfek ile girdi, peşinden de bir grup geldi. Dışarıya ateş etmeye başladı bir anda. Kalabalık içeriye girmeye çalıştı. Daha sonra polis ekipleri geldi. Şahsı etkisiz hale getirdi, kalabalığı dağıttı, şahsı da gözaltına aldı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
---------
(Sosyal medya da paylaşılan görüntüler)
-Dışardaki polis ve kalabalık
-Saldırgan kebapçıda elinde pompalı tüfekle
-Detaylar

(AKTÜEL)
-Otomobilden detaylar
-Kebapçı dükkanından detay
-Kovanlardan detay
-Taş ve cam kırıklarından detay
-Otomobilde kurşun isabetleri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Polis ekipleri güvenlik önlemi
-Sosyal medya da paylaşan kişiye röp.
-Genel ve detaylar

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