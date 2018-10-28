Çengelköy'de silahlı kavga: 1 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) ÇENGELKÖY'de bir parkta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu diğer gruptaki bir kişi yaralandı. Saldırgan otomobile binip kaçmak isterken diğer gruptakilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan 300 metre ilerideki kebapçı dükkanına girerek içeridekileri rehin aldı.

Kısa sürede polis ekipleri tarafından ikna edilen saldırgan gözaltına alındı. Parkta yaralanan kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olay, Üsküdar Çengelköy Güzeltepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Parkı'nda saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, parkta toplanan iki grup aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu diğer gruptaki bir kişi yaralandı. Saldırgan otomobile binip kaçmak isterken diğer gruptakilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan 300 metre ilerideki kebapçı dükkanına girerek içeridekileri rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.