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  4. Çengelli köyünün 30 yıllık su hasreti bitiyor

Çengelli köyünün 30 yıllık su hasreti bitiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 09:53 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin yapacağı göletle 2 bin dönüm arazi suya kavuşacak.Oltu’nun Çengelli köyünde 30 yıl önce yapılan fakat hiç kullanılmayan gölet Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılarak 2 bin dönüm arazi suya kavuşacak.Büyükşehir Belediyesi ekipleri köyde yoğun bir mesai ile çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin yapacağı göletle 2 bin dönüm arazi suya kavuşacak.
Oltu’nun Çengelli köyünde 30 yıl önce yapılan fakat hiç kullanılmayan gölet Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılarak 2 bin dönüm arazi suya kavuşacak.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri köyde yoğun bir mesai ile çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların bir hafta içerisinde biteceği belirtildi.
Çengelli Köyü Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt, “Bu göletimiz 30 yıl önce yapıldı ama bugüne kadar kullanmadık. Göletimiz doldu tahrip oldu sulama yapamadık. Hayvanlarımıza su veremedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen kanayan yaramıza merhem oldu. Yani 30 yıllık hasretimizi giderdi diyebiliriz. Büyükşehir olarak geldi göletimizi yapıyorlar, bu gölet bittiğinde göletten aşağıda 2 bin dönüm sulanabilir arazimiz var. Bunun yanı sıra da buradan geçen köyümüzün hayvanları su içebilecek bu çok büyük bir sevaptır. Başkanımız Mehmet Sekmen’e çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Allah razı olsun” dedi.

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