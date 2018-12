Cengiz Aytmatov Kastamonu'da anıldı

- "Her zulmün, her katliamın, her türlü acının da mazlumlar için güzel bir sabahı vardır"

Katliamların, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını ve mazlum milletlerin özgürlüğüne kavuşmasını önleyemediğine işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Türk milleti olarak dünyanın güzelliklerle dolu olmasını arzu eden milletlerin başında geliyoruz. Cengiz Aytmatov kıyamete kadar güzelliklerin, iyiliklerin milletin hafızasında yaşayabileceği izler bırakan bir aydın olarak bizim değerimizdir, kıyamete kadar hafızamızda yaşayacaktır. Kazakistan'ın güneşli bayrağı, Kırgızistan'ın güneşli bayrağı, Azerbaycan'ın ay yıldızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ay yıldızı, Özbekistan'ın ay yıldızı, Türkmenistan'ın ay yıldızı ve Türkiye'nin ay yıldızı, al bayrağı ilelebet kıyamete kadar hep beraberce yaşayacak, yaşatılacak ve inşallah beraberce yükselecek, yücelecektir. Bugün dünyada katliamlarla, zulümle payidar olacağını zannedenler de aslında tarihe baksalar bundan vazgeçeceklerdir. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, katliam yapanlar, soykırım yapanlar şunu bilmeliler ki her gecenin sabahı olduğu gibi her zulmün, her katliamın, her türlü acının da mazlumlar için güzel bir sabahı vardır. Biz de o sabahın bir an evvel gelmesini diliyoruz."