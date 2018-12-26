Cengiz Aytmatov Kastamonu'da anıldı

"O günler geride kaldı. Hepsi birer acı hatıra olarak tarihe yazıldı. Bunlar artık inşallah bir daha tekrarlanmamak üzere tarihe gömülmüştür. Ne zulüm ne de katliamlar tarihteki seyri, milletlerin mücadelesini, milletlerin istiklal ateşini söndüremiyor, tarihin seyrini de katliamcılar lehine çevirmiyor. Cengiz Aytmatov 9 yaşında gördüğü babasını bir daha görmeden vefat etti ama onun kılavuzluk ettiği millet, yol gösterdiği millet, ışık tuttuğu millet yine istiklaline kavuştu ve zulüm payidar olmadı."

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, "Türk milleti olarak dünyanın güzelliklerle dolu olmasını arzu eden milletlerin başında geliyoruz. Cengiz Aytmatov kıyamete kadar güzelliklerin, iyiliklerin milletin hafızasında yaşayabileceği izler bırakan bir aydın olarak bizim değerimizdir, kıyamete kadar hafızamızda yaşayacaktır." dedi.

- "Her zulmün, her katliamın, her türlü acının da mazlumlar için güzel bir sabahı vardır"

Katliamların, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını ve mazlum milletlerin özgürlüğüne kavuşmasını önleyemediğine işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Türk milleti olarak dünyanın güzelliklerle dolu olmasını arzu eden milletlerin başında geliyoruz. Cengiz Aytmatov kıyamete kadar güzelliklerin, iyiliklerin milletin hafızasında yaşayabileceği izler bırakan bir aydın olarak bizim değerimizdir, kıyamete kadar hafızamızda yaşayacaktır. Kazakistan'ın güneşli bayrağı, Kırgızistan'ın güneşli bayrağı, Azerbaycan'ın ay yıldızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ay yıldızı, Özbekistan'ın ay yıldızı, Türkmenistan'ın ay yıldızı ve Türkiye'nin ay yıldızı, al bayrağı ilelebet kıyamete kadar hep beraberce yaşayacak, yaşatılacak ve inşallah beraberce yükselecek, yücelecektir. Bugün dünyada katliamlarla, zulümle payidar olacağını zannedenler de aslında tarihe baksalar bundan vazgeçeceklerdir. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, katliam yapanlar, soykırım yapanlar şunu bilmeliler ki her gecenin sabahı olduğu gibi her zulmün, her katliamın, her türlü acının da mazlumlar için güzel bir sabahı vardır. Biz de o sabahın bir an evvel gelmesini diliyoruz."