Cengiz Aytmatov Kayseri'de anıldı

KAYSERİ (AA) - Dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü anısına, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) anma programı düzenlendi.

Sabancı Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çok sayıda Kırgız öğrenci ve davetlinin de katıldığı etkinlikte soydaşı öğrenciler tarafından Cengiz Aytmatov'un eserlerinden bölümler sahnelendi, şiirler söylendi. Yazarın hayatıyla ilgili kısa film gösterimi yapıldı.

Programda ayrıca Yeni Ufuklar 2018 Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Doç. Dr. Halil Tekiner, Ali İhsan Öztürk ile Sami Değer'e plaketleri verilirken, Cengiz Aytmatov'un oğlu Kırgız diplomat Askar Aytmatov da Prof. Dr. Orhan Söylemez'e plaketini teslim etti.

Etkinliğe TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı da katıldı.

