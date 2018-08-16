Cengiz Aytmatov'un adı caddeye verildi

Kazakistan bir caddeye, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ismi verildi.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cengiz Aytmatov caddesinin açılış törenine, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev ve Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev ile vatandaşlar katıldı.
Başbakan Sagintayev, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan ile Kazakistan'ın kardeş ülke olduğunu belirterek, "Aytmatov'un isminin başkentimizin sokaklarından birine verilmesi, kardeş iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin örneğidir." dedi.
Başbakan Abılgaziyev ise Aytmatov'un isminin caddeye verilmesinden çok mutlu olduğunu ifade ederek, Kazakistan'ın başarılarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Kazakistan'a teşekkür eden Abılgaziyev, "Astana kısa sürede Orta Asya'daki en güzel başkentlerden birine dönüştü." diye konuştu.
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