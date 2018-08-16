HABER

Cengiz Aytmatov'un adı caddeye verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev: - "Aytmatov'un isminin başkentimizin sokaklarından birine verilmesi, kardeş iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin örneğidir" - Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev: - "Astana, kısa sürede Orta Asya'daki en güzel başkentlerden birine dönüştü"

Kazakistan bir caddeye, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ismi verildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cengiz Aytmatov caddesinin açılış törenine, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev ve Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev ile vatandaşlar katıldı.

Başbakan Sagintayev, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan ile Kazakistan'ın kardeş ülke olduğunu belirterek, "Aytmatov'un isminin başkentimizin sokaklarından birine verilmesi, kardeş iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin örneğidir." dedi.

Başbakan Abılgaziyev ise Aytmatov'un isminin caddeye verilmesinden çok mutlu olduğunu ifade ederek, Kazakistan'ın başarılarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kazakistan'a teşekkür eden Abılgaziyev, "Astana kısa sürede Orta Asya'daki en güzel başkentlerden birine dönüştü." diye konuştu.

PARTNERAldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...Aldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...
Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdıSiirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı
Engelilerden kaldırımlara park eden araçlara 'sticker'lı protestoEngelilerden kaldırımlara park eden araçlara 'sticker'lı protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Aytmatov

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.