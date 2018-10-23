Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü Azerbaycan'da kutlandı.

Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Bakü'de Samed Vurgun Devlet Tiyatrosu'nda Kırgız sanatçılar tarafından Aytmatov'un "Cemile" adlı oyunu sahnelendi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, burada yaptığı konuşmada, Aytmatov'un dahi bir yazar olduğunu vurgulayarak, "Cengiz Aytmatov bize büyük bir miras bıraktı ve hatırası hafızalarda sonsuza kadar yaşayacak." ifadesini kullandı.

Aytmatov'un Azerbaycan'ı çok sevdiğini belirten Karayev, kendisinin sık sık bu ülkeyi ziyaret ettiğini anlatı. Karayev, kişisel olarak da Aytmatov'u tanıdığını dile getirerek, onu kaybetmiş olmaktan duyduğu üzüntüden bahsetti.

Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Aytmatov'un eserlerinin Kırgızistan'ın zengin kültür ve geleneğini yansıttığını kaydederek, "Ama Aytmatov diğer büyük yazarlar gibi ne kadar milliyse bir o kadar da beşeridir." ifadesini kullandı.

Yazarın eserlerinin tüm dünyada ilgiyle karşılandığına işaret eden Efendiyeva, "Türk dünyası bu dahi yazarla gurur duyuyor." dedi.