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Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:53 | Son Güncelleme

Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü etkinlikleri

Kazakistan’ın başkenti Astana’da ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yıl dönümü dolayısıyla "Dünya Aytmatov'u okuyor" temalı etkinlik düzenlendi.

Nazarbayev Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe Nazarbayev Üniversitesi Rektörü Shigeo Katsu, yazar Aytmatov’un oğlu Askar Aytmatov ve Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Söylemez'in yanı sıra çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Etkinlikte öğrenciler tarafından Aytmatov’un eserlerinden uyarlanan oyunlar sunuldu.

Katsu, burada yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerinin Cengiz Aytmatov’un eserlerini severek okuduğunu söyledi.

Yazarın oğlu Askar Aytmatov, babası Aytmatov'a gösterilen saygı ve sevgiden dolayı herkese teşekkür etti.

Söylemez de Cengiz Aytmatov'un eserlerinde, sadece Kırgız halkının hayatını değil, dünyadaki tüm halkların hayatını yansıttığını, savaşın ne kadar zararlı olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

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Cengiz Aytmatov

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