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Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 11:10 | Son Güncelleme

‘Ailecek Şaşkınız’ filminin İstanbul’dan sonraki ilk galası filmin çekildiği Bursa’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin doldurduğu alışveriş merkezi, oyuncuların içeri girmesiyle çığlıklarla inledi. Filmin oyuncularından Cengiz Bozkurt filmdeki suni teneffüs sahnesiyle ilgili, 'Ahmet'le gerçekten öpüştük' dedi.

Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'

Hayranlarına imza dağıtan ve 10 tane sinema salonunu tek tek gezerek onlarla selfie çektiren ‘Ailecek Şaşkınız' ekibi, merak edilen soruları da yanıtladı. Film için meydanı dolduran sinemaseverlere seslenen Murat Cemcir, “Ne güzel bir kalabalık , bana ‘AVM çok kalabalık dediler ama en son kendi memleketim Tokat'ta bu kalabalığı görmüştüm. Çok güzel tepkiler alıyoruz, ilk günden itibaren salonları doldurduğunuz için teşekkürler. Yağmura rağmen filmimize gittiğiniz teşekkürler. Filmi burada çektiğimiz için ilk Bursa'ya geldik” dedi.

“AHMET'LE GERÇEKTEN ÖPÜŞTÜK”

Cengiz Bozkurt film sonunda suni teneffüs sahnesine çok güldüğünü söyleyen seyircilere, “Biz Ahmet'le gerçekten öpüştük, itiraf ediyoruz” dedi. Cemcir'in, “Dublör olarak beni düşündüler, istemedim” esprisi herkesi güldürdü.

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