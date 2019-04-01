Cengiz Ergün’den 3. seçim zaferi

Cumhur İttifakının MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün kesin olmayan seçim sonuçlarına göre girdiği 3. seçimden de zaferle ayrıldı. MHP’nin kazandığı tek büyükşehir belediyesi olan Manisa’da Cengiz Ergün’ün zaferi büyük bir coşkuyla kutlandı. Başkan Ergün kazandığı zaferi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye armağan etti. 1 milyon 52 bin 970 seçmenin bulunduğu ve ilçelerde büyük yarışın yaşandığı Manisa’da Cumhur İttifakının adayı MHP’li Cengiz Ergün kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 53’lük bir oyla yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Millet İttifakının İYİ Partili adayı Orkun Şıktaşlı ise 38,9’da kaldı. MHP’nin kazandığı tek büyükşehir olan Manisa’da Cengiz Ergün’ün seçim zaferi konvoylarla ve havai fişek gösterileri ile kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesinden konvoy eşliğinde Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar halkı selamlayarak gelen Başkan Ergün ve ailesi vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Meydandaki kutlamalara MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti ve MHP’nin Şehzadeler ve Yunusemre ilçe başkanları ve binlerce Manisalı katıldı.

"Hiçbir çirkinliğin içinde bulunmadık"

Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimi kazanarak çıkan Şehzadeler Belediyesinin AK Parti’li Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bizlere bu aziz şehre, Fatih’in, Kanuni’nin şehrine bir 5 yıl daha hizmet etme lütfunda bulunan Rabbime hamd ediyorum. Biz vicdanları rahat şekilde sizlerin karşısına çıktık. 5 yıl boyunca gece gündüz demeden çalıştık. Eserlerimizi bir bir hayata geçirdik. Oy veren vermeyen ayrımı yapmadık. Hiçbir çirkinliğin içinde bulunmadık. Tüm bu emeğimizin karşısında tekrar aday olmuştuk. Rakiplerimizin yalanlama ve karalama iftiralarına rağmen Manisa’nın sağ duyusu bir dönem daha hız kesmeden ’hizmete devam’ dedi. Bizlerle birlikte yürüyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Şer odakları muvaffak olamadı"

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 92 oyla Manisa’nın en büyük ilçesi olan Yunusemre’de ikinci kez belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakının AK Parti’li Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Gazanız mübarek olsun. Yolunuz açık olsun. Sefer bizden zafer Allah’tan böyle inandık böyle yola çıktık. Türkiye’de cumhur ittifakının önünü kesmek için çok çalıştılar. İçeriden ver dışarıdan sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bize güvenenlere bize inanlara, bizimle beraber yola çıkan tüm dostlarımıza, teşkilatlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun. Çalıştılar, gayret ettiler. Cumhur İttifakının yolunu kesmek için gayret ettiler. İçimizden çıkan bazı şer odakları hepsi beraber bizleri kazandırmamak, bizleri zayıf düşürmek adına çok çalıştılar. ‘Belki biz kazanamayız ama bu Çerçi’ye şu Cumhur İttifakına Yunusemre’de kaybettiririz’ dediler ama muvaffak olamadılar. Bizlere inanan güvenen vatandaşlarımız, ağzı dualı yaşlılarımız büyüklerimiz, bizlere güvendikleri için pişman olmayacaklar. Durmak yok hizmete devam” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur da birer konuşma yaparak Cumhur İttifakının seçimden büyük bir zaferle çıktığını ve kurulan bütün oyunların bozulduğuna işaret etti.