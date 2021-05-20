Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Cengiz Kurtoğlu kimdir?

Cengiz Kurtoğlu'nun yaşı ve kim olduğu araştırılıyor. Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu bugüne kadar Usta Çırak, Ahmet Selçuk İlkan "Unutulmayan Şarkılar", Saklı Düşler, Söz, Sessizce, Erkan Ocaklı Türküleriyle, Canın Sağolsun gibi sayısız başarılı albüme imza atmıştır. İşte, detaylar...

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Arhavi, Artvin'de doğdu. 61 yaşındaki Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun Taverna müziği ve arabesk tarzında albümleri de vardır. Şarkılarında aşk acısı gibi bireysel konuları işler. Yorgun Yıllarım buna örnektir.

Laz asıllı olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvin'de tamamlamıştır. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi'de bulunan "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yapmıştır. 20 yaşında yani 1979 senesinde askerlik yapmak için Ankara'ya gitmiş ve ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya gelmiştir. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982'de İstanbul'a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer'e göndermiştir. 1984'te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın çıkmıştır ve Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınmıştır.