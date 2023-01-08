Cengiz Kurtoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Allah başımızdan eksik etmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde (ÜniAK FEST), konuşmasına Türkiye Yüzyılı şarkısından mısra okuyarak başladı.

CEP TELEFONLARIYLA GÖRSEL ŞÖLEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girerken gençler cep telefonu ışıkları ve fosforlu çubuklarla görsel şölen oluşturdu. Sanatçı Sinan Akçıl ve Irmak Arıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması için kürsüye geldiğinde platforma çıkarak, "Şarttır" şarkısını söyledi. Bu sırada tribünde, üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "Erdoğan Şarttır" yazan afiş açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılara teşekkür etti.

Salonu dolduran gençler "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atarak, Samanyolu şarkısını söyledi.

"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladığında platforma çıkarak, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını söyledi. Erdoğan, Kurtoğlu'nu alkışlayarak şarkısının bir bölümüne eşlik etti.

Kurtoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

