HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cengiz Kurtoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Allah başımızdan eksik etmesin

Cengiz Kurtoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Allah başımızdan eksik etmesin

08.01.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Program çerçevesinde şarkıcı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Kurtoğlu sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

Cengiz Kurtoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Allah başımızdan eksik etmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde (ÜniAK FEST), konuşmasına Türkiye Yüzyılı şarkısından mısra okuyarak başladı.

AA-20230108-29939788-29939776-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_UNIVERSITELI_AK_GENCLIK_FESTIVALINDE_KONUSTU

CEP TELEFONLARIYLA GÖRSEL ŞÖLEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girerken gençler cep telefonu ışıkları ve fosforlu çubuklarla görsel şölen oluşturdu. Sanatçı Sinan Akçıl ve Irmak Arıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması için kürsüye geldiğinde platforma çıkarak, "Şarttır" şarkısını söyledi. Bu sırada tribünde, üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "Erdoğan Şarttır" yazan afiş açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılara teşekkür etti.

Salonu dolduran gençler "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atarak, Samanyolu şarkısını söyledi.

AA-20230108-29939933-29939929-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_UNIVERSITELI_AK_GENCLIK_FESTIVALINE_KATILDI

"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladığında platforma çıkarak, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını söyledi. Erdoğan, Kurtoğlu'nu alkışlayarak şarkısının bir bölümüne eşlik etti.

AA-20230108-29939933-29939932-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_UNIVERSITELI_AK_GENCLIK_FESTIVALINE_KATILDI

Kurtoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük Çamlıca Camii'ne sıfır araçları stokladılar! 'Nasılsa değerlenir'Büyük Çamlıca Camii'ne sıfır araçları stokladılar! 'Nasılsa değerlenir'
Gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklandıGözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Fazla değil 5 ayımız varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Fazla değil 5 ayımız var
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Cengiz Kurtoğlu

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Bir yılda çok konuşulacak yükseliş! Sadece 4 parti başardı

Bir yılda çok konuşulacak yükseliş! Sadece 4 parti başardı

Banka müdüründen büyük vurgun! 19 yıl sonra yakalandı

Banka müdüründen büyük vurgun! 19 yıl sonra yakalandı

Putin'den 'intikam' saldırısı! Ukrayna'nın hamlesini unutmadı

Putin'den 'intikam' saldırısı! Ukrayna'nın hamlesini unutmadı

0850'li numaralardan gelen aramalarla ilgili yeni düzenleme!

0850'li numaralardan gelen aramalarla ilgili yeni düzenleme!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.