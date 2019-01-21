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Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun birlikte konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 23:23 | Son Güncelleme

Arabesk müzik yorumcusu Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, "Halkın Yıldızları" etkinliği kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, Haliç Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Kurtoğlu ve Altun, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen "Halkın Yıldızları" etkinliği kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Konser öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun'la geçen yıl çıkardıkları "Usta Çırak" adlı albümün ciddi bir proje olduğunu ve çok keyif aldıklarını anlatarak, yakın zamanda bir klip çekeceklerini söyledi.

Altun da "Cengiz Ağabey zaten hepimizin hayatında önemli yeri olan bir insan. Her zaman söylüyorum konservatuvar dönemimde de Cengiz Ağabeyi dinlerdim. Onunla aynı projede olmak çok güzel." diye konuştu.

Birlikte sahne aldıkları konserlerin çok keyifli geçtiğine işaret eden Altun, "Bizi yalnız bırakmayan müzikseverlere çok teşekkür ederiz. Her çıktığımız konser, izdiham derecesinde oldu. Bu da bizi çok mutlu etti. Çünkü söylediğimiz şarkıların hepsi yüreğimizden çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Üç bölümden oluşan konserde, Cengiz Kurtoğlu aralarında "Gece Olunca", "Gelin Olmuş", "Liselim" ve "Kendim Ettim"in bulunduğu birçok parça seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde sahne alan Hakan Altun da "Telefon", "Teklif Ediyorum", "Mahşere Kadar" ve "Ağlamak Yok" gibi birçok sevilen şarkısını, seyircilerle birlikte söyledi.

Konserin son bölümünde ise Altun ve Kurtoğlu "İstanbul Olmazsa Olsun", "Yorgun Yıllarım", "Duyanlara Duymayanlara" ve "Hain Geceler" eserlerinde düet yaptı.

Kapalı gişe olarak gerçekleştirilen konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

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