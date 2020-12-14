Cengiz Topel kimdir? İşte Cengiz Topel'in hayatı hakkında bilinenler

Kıbrıs ve Türkiye Türkleri için hem kahramanlığı hem de ölüm biçimi nedeniyle kutsal bir hatırası olan Cengiz Topel, Kıbrıs’taki haklı direnişimizin simgesi olarak kabul edilir. İlk havacı şehidimiz Yüzbaşı Cengiz Topel’in hayatını sizlerle paylaşacağız.

Cengiz Topel’i tanımaya ailesinden başlamak gerekir. Annesi Mebuse Topel, babası Hakkı Topel olarak bilinir. Trabzonlu olan babası Hakkı Bey, Tekel tütün eksperi olarak çalışmaktaydı. Babasının görev yeri değişikliğinden dolayı Kocaeli’nin İzmit ilçesine yerleşmelerinden sonra Cengiz Topel 2 Eylül 1934 yılında dünyaya gelmiştir. Cengiz Topel nereli sorusuna cevap olarak İzmitli olduğunu söyleyebiliriz. Ailede yer alan dört kardeşin üçüncüsüdür. Bandırma’da ilkokul eğitim hayatına başlamıştır fakat babasının tayini ile Gönen’de Balıkesir Ömer Seyfettin İlkokulu’nda öğrenimine devam etmiştir. Babasının vefatından sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınarak Kadıköy semtinde yer alan Yeldeğirmeni Okulu’nda ilk ve orta öğrenimini tamamlamıştır. Lise öğrenimine Haydarpaşa Lisesi’nde başlamıştır, sonrasında Kuleli Askeri Lisesi’ne devam etmiştir. 1953 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden başarıyla mezun olduktan sonra aynı yıl Kara Harp Okulu’na girmiştir. Harp okulundan 1955 yılında asteğmen olarak mezun olduktan sonra orduya katılmıştır. 28 Şubat 1956 yılında teğmenliğe yükselen Cengiz Topel’in hayali ise çocukluğundan beri askeri havacılık alanında meslek sahibi olmaktı ve artık bu hayaline çok yakındı. Orduda “Havacı” sınıfını seçmiştir ve pilot eğitimi için Kanada’ya gönderilmiştir. Kanada’daki eğitimini başarıyla tamamlayarak 1957 yılında yurda döndükten sonra Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda göreve başlamıştır. 1961 yılında Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü’ne atanmıştır. Cengiz Topel 1963 yılında yüzbaşılığa terfi etmiştir. O yıllarda Kıbrıs sorunu ne durumdaydı biraz daha eskiye giderek konudan bahsedebiliriz.