Cengiz Topel Yıldırım'ın Meral Akşener'le görüştüğü ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya temasları sırasında, adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yüz yüze görüştü. Görüşmenin, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, iki parti arasında yerel seçimlere yönelik işbirliği alanı giderek daralıyor. CHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Balıkesir konusunda adayını açıklayan İYİ Parti, kulislerde ittifak yapılacak büyükşehir olarak dile getirilen Mersin'de de benzerini yaptı. MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının açıklanmasıyla iki parti arasında işbirliği yapılacak il sayısı azalmış oldu.

AKŞENER GÖRÜŞMESİNDEN KILIÇDAROĞLU'NUN HABERİ VARDI

Kulislerde Ankara için farklı senaryolar gündeme getirilirken geçen hafta beklenmedik bir temasın gerçekleştiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti sırasında adı Ankara Büyükşehir adaylığı için geçen Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener'le bir araya geldi. Görüşmede Yıldırım'ın Ankara'ya ilişkin düşüncelerini ilettiği, Akşener'in de kendi görüşlerini aktardığı dile getirildi. Görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği de öğrenildi.