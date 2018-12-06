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Cengiz Topel Yıldırım'ın Meral Akşener'le görüştüğü ortaya çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 06.12.2018 07:14 | Son Güncelleme

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlere yönelik temasların birkaç koldan sürdüğü ortaya çıktı. Önce Bülent Tezcan, ardından Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı aracılığıyla İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın arasında sürdürülen görüşmelere, geçen hafta farklı bir boyut eklendi. CHP’de adı Ankara için geçen Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti’yi ziyaret etti.

Cengiz Topel Yıldırım'ın Meral Akşener'le görüştüğü ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya temasları sırasında, adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yüz yüze görüştü. Görüşmenin, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, iki parti arasında yerel seçimlere yönelik işbirliği alanı giderek daralıyor. CHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Balıkesir konusunda adayını açıklayan İYİ Parti, kulislerde ittifak yapılacak büyükşehir olarak dile getirilen Mersin'de de benzerini yaptı. MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının açıklanmasıyla iki parti arasında işbirliği yapılacak il sayısı azalmış oldu.

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AKŞENER GÖRÜŞMESİNDEN KILIÇDAROĞLU'NUN HABERİ VARDI

Kulislerde Ankara için farklı senaryolar gündeme getirilirken geçen hafta beklenmedik bir temasın gerçekleştiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti sırasında adı Ankara Büyükşehir adaylığı için geçen Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener'le bir araya geldi. Görüşmede Yıldırım'ın Ankara'ya ilişkin düşüncelerini ilettiği, Akşener'in de kendi görüşlerini aktardığı dile getirildi. Görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği de öğrenildi.

"ROZETSİZ ADAY" TEPKİSİ

CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri, Ankara'da kimin aday gösterileceği ve hangi partiden aday gösterileceği konusunda düğümlenmiş durumda. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Mansur Yavaş'ın "rozetsiz aday" söylemini gündeme getirmesi ve sürdürmesi, parti içinden tepkiler oluşmasına yol açtı. Bu nedenle CHP, görüşmelerde Ankara için İYİ Parti'ye Cengiz Topel Yıldırım'ı önerdi. İYİ Parti yönetiminde de Yıldırım ismine olumsuz bir yaklaşım gelişmedi.

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