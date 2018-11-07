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Cengiz Ünder, Dünya Kupası finalinin oynandığı Luzhniki Stadı'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda lider durumda bulunan Roma, CSKA Moskova deplasmanında bu ünvanını korumayı hedefliyor.

Cengiz Ünder, Dünya Kupası finalinin oynandığı Luzhniki Stadı'nda

Roma, CSKA Moskova deplasmanında liderliğini koruma hedefinde

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda lider durumda bulunan Roma, CSKA Moskova deplasmanında bu ünvanını korumayı hedefliyor.
Real Madrid, CSKA ve Viktoria Plzen ile mücadele eden ve 3 maç sonunda 6 puan ile lider durumda bulunan Roma'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder maçın kilit isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Cengiz ise ayrı bir gurur daha yaşıyor. Rusya'da düzenlenen dünya kupasında final maçının oynandığı Luzhniki Stadı'na dün akşamki antrenman ile ayak basan Cengiz Ünder, rüyalarından birinin; formasını giydiği takımın şampiyonlar ligi finali oynaması olduğunu diğerinin ise milli takım ile de bir gün final maçına çıkmak olduğunu ifade etti.

Bu arada Rusya‘nın başkenti Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda bu akşam 20.55'te oynanacak karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek’in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Luzhniki Stadı'nın içerden görüntüsü
-Cengiz ve takım arkadaşlarının idmanı
-Siyamend Kaçmaz anons

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