İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup ettiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca, "maçın adamı" olarak belirlendi.
Roma'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, taraftarlarca en çok oyu toplayan Ünder'in "maçın adamı" seçildiği belirtildi.
Paylaşımında takım arkadaşı Edin Dzeko'nun maçta tam 3 gol attığını ancak yine de Ünder'in birinci olduğunu vurgulayan Roma, "Maçın Adamı seçilen Cengiz Ünder'e tebrikler!" ifadesini kullandı.
Roma'nın bu paylaşımının altına da "herhangi bir anket söz konusu olduğunda mutlaka Türklerin kazanacağına" dair yorumlar yapıldı.
Çok sayıda İngilizce ve Türkçe tebrik mesajının da atıldığı Ünder'in yer aldığı paylaşım, 371 retweet ve 813 beğeni aldı. Diğer adaylar Edin Dzeko 305 retweet, 429 beğeni, Lorenzo Pellegrini 83 retweet, 201 beğeni, Justin Kluivert ise 60 retweet, 192 beğeniyle Ünder'in gerisinde kaldı.
Milli oyuncu Cengiz Ünder, söz konusu karşılaşmada 64. dakikada takımına üçüncü golü getirmişti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, maçta birer gol ve asistle oynamıştı.
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