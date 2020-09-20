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Cengiz Ünder Roma'dan, Premier Lig takımı Leicester City'ye transfer oldu

20.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

Türkiye Milli takımının da formasını giyen futbolcu Cengiz Ünder, İtalya'nın Serie A ekiplerinden Roma'dan, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'ye transfer edildi.

Cengiz Ünder Roma'dan, Premier Lig takımı Leicester City'ye transfer oldu

Türkiye Milli takımının da formasını giyen futbolcu Cengiz Ünder, İtalya'nın Serie A ekiplerinden Roma'dan, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'ye transfer edildi.

Ünder'in transferi Roma ve Leicester City takımları tarafından bugün duyuruldu.

Roma kulübünden yapılan açıklamada, Ünder'in 30 Haziran 2021'e kadar Leicester City'ye kiralandığı, İngiliz ekibin 2021-2022 sezonundan itibaren de kalıcı olarak transfer hakkının saklı olduğu belirtildi.

Roma kulübü, "Cengiz Ünder'e Premier Lig'deki yeni macerasında bol şans" diledi.

Leicester City de, Ünder'in transferini sosyal medya mesajlarıyla duyurdu ve Twitter profilindeki "u" harflerini "ü"ye çevirdi.

https://twitter.com/cengizunder/status/1307609965952143360

https://twitter.com/LCFC/status/1307590320109039617

Transfer sözleşmesinin mali detayları resmi olarak açıklanmadı. Ancak İngiliz basını, Leicester City'nin bir sezonluk kiralama ücreti olarak 3 milyon Euro ödeyeceğini yazdı. İtalyan basınında da geçen hafta, İngiliz ekibinin sezon sonunda Ünder'in bonservisini almak isterse 24 milyon Euro daha ödeme yapacağı belirtilmişti.

23 yaşındaki Cengiz Ünder, 2017'de Başakşehir'den transfer edildiği Roma'da 88 maçta 17 gol atmıştı.

Ünder, transferin duyurulmasının ardından Twitter'da bugün yayımladığı mesajlarda "3 yıl önce bu kapıdan girdiğimde büyük bir mücadele vermeye gelmiştim. Burada bulunduğum sürede yalnızca AS Roma kulübünü değil, Roma şehrini, bu şehrin kültürünü ve insanlarını da sevdim" dedi.

https://twitter.com/cengizunder/status/1307593414008020995

Ünder, Roma taraftarlarına, Leicester City yönetimine, ailesine ve menajerine teşekkür etti ve "Tutkumu sahaya yansıtmak için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

Futbolcu, Leicester City kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamalarında da "Her zaman İngiltere'de oynamak istemiştim, Premier Lig'de oynamak büyük bir fırsat" dedi.

Halen Leicester City kadrosundaki Türkiye milli takımı oyuncularından Çağlar Söyüncü ile birlikte oynayacak olmaktan memnuniyetini de dile getiren Ünder, "En iyi arkadaşım da Leicester City'de oynadığı için çok memnunum. Çağlar'la birlikte oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum, Leicester maçlarını onun için izliyordum" diye konuştu.

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