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Cenk Alper, Sabancı Holding CEO'su olarak atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 19:06 | Son Güncelleme

30 Mart 2017 tarihinden bu yana Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi olarak görev yapan Mehmet Göçmen, bugün itibarıyla görevlerinden ayrılma kararı aldı - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: - "Bu atama kararı, Sabancı Holding’i farklılaştıran, daha ileriye taşıyan kurumsal yönetim kültürümüzün sürekliliğinin de önemli bir göstergesidir"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Üst Yöneticilik (CEO) görevine halen Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Cenk Alper atandı.

Sabancı Holding açıklamasına göre, 30 Mart 2017 tarihinden bu yana Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) olarak görev yapan Mehmet Göçmen, bugün itibarıyla görevlerinden ayrılma kararı aldı. Sabancı Holding CEO’luk görevine halen Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Cenk Alper atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "16 yıl önce aramıza katılan ve çeşitli üst düzey görevlerin ardından son iki yıldır Sabancı Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Topluluğumuza katkı yapan Mehmet Göçmen’e teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Neslin Sabancı’sı” vizyonu ile çıktıkları yola yeni bir lider ile devam ettiklerini, bu atama kararının Sabancı Holding’i farklılaştıran, daha ileriye taşıyan kurumsal yönetim kültürün sürekliliğinin de önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Sabancı, "1996 yılında Topluluğumuza katılarak, çeşitli yurt dışı ve yurt içi sorumluluklar üstlenen Cenk Alper, tecrübeleri, teknoloji ve inovasyon odaklı bakış açısı ve vizyonuyla devam eden stratejik dönüşüm yolculuğumuza liderlik edecektir. Cenk Alper’in önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratacağına ve Topluluğumuzu daha da ileriye taşımaya devam edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-Cenk Alper

Açıklamada verilen bilgilere göre, Cenk Alper, 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Sabancı Üniversitesi’nde MBA yaptı.

Topluluğa 1996 yılında, Beksa bünyesinde Proses Mühendisi olarak katılan Alper, Beksa bünyesinde yurt içi ve yurt dışı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında Kordsa’ya Global Teknoloji Direktörü olarak atandı. Alper, Kordsa bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu ve 2013-2017 yılları arasında da Kordsa CEO’su olarak görev yaptı.

Akabinde 2017 yılında Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak atanan Alper, yeni görevi ile birlikte bu görevi de sürdürecek.

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