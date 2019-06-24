Cenk Küpeli'nin ailesi Demet Şener’i istemiyor mu?

Geçtiğimiz günlerde Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener’in istenmeyen gelin olduğu iddia edildi. 2.Sayfa programına bağlanan Cenk Küpeli tartışmalara son noktayı koydu.

Küpeli açıklamasında "Bizim biliyorsunuz nikâhımızın duyurulması çok geç oldu. Üç gün kala duyurduk. Ailemiz ve dostlarımızdan bazı kişiler katılamadı" diyerek şunları söyledi:

"Demet'e karşı kimsenin tepkisi yok. Demet artık bizim ailemizin en değerli insanı.

KÜSLÜK YOK KIRGINLIK OLDU!

Annem ve babam katılamadı düğüne, üç gün önce haber verdiğimiz için. Onlara daha önce haber vermem gerekiyordu. Bu yüzden katılamadılar. Biz sonuç olarak çok mutluyuz. Şu an bir sorun yok. Ailem ‘üç gün önceden neden söylüyorsunuz, daha önce söyleyebilirdiniz’ dediler. Evlilik kararı biraz hızlı oldu. Ailemin Demet'e bir tepkisi yok. Kardeşim Demet ile tanıştı ama anne-babamla tanışmadı. Benim isteğim ve ısrarım sonucu nikahı öne çektik. Demet de zamana yayma taraftarıydı.

Küslük yok ama ailemin bir kırgınlığı oldu en yakın zamanda da bir araya gelecekler. Şu anki süreçte hiçbir sorunumuz kalmadı. Demet'in ailesi düğündeydi. Abileri vardı. Ben çok mutluyum artık Demet ve çocukları benim ailem. Artık biz evliyiz bu evliliğe herkesin saygı duyması gerekiyor. 'Demet hamile' diyorlar kesinlikle öyle bir şey yok.

Ailem ve Demet en kısa zamanda bir araya gelecek. Tekrar tekrar söylüyorum hiçbir sorunumuz yok."



