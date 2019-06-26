Cenk Tosun Bodrum’da tatilde

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton’da top koşturan Cenk Tosun, eşi ve 8 aylık oğlu ile birlikte tatil için Bodrum’a geldi.

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton’da forma giyen 28 yaşındaki Cenk Tosun, ligin tatile girmesiyle eşi Ece Tosun ve 8 aylık oğlu Arden ile soluğu Bodrum’da aldı. Yalıkavak’ta bulunan bir beachde görüntülenen Cenk Tosun, gün boyu minik oğlu ile vakit geçirdi. Tosun ailesine, Göztepespor’da top koşturan Alpaslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı da eşlik etti.