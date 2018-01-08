Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun'dan duygusal mesaj

Ece Tosun, Everton takımına transfer olan eşi Cenk Tosun'u sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla tebrik etti. İşte Ece Tosun'un Beşiktaş'tan Everton takımına transfer olan eşi için paylaştığı duygusal mesaj:

"NİCE BAŞARILARA AŞK"

Sen inandın, sabrettin, çabaladın, pes etmedin, çalıştın, yeri geldi daha fazlasını hak ettiğini düşünüp üzüldün ama çalışmayı bırakmadın ve şu an hayallerinden birini gerçekleştiriyorsun. İstedikten sonra başaramayacağın hiçbir şey yok bu hayatta! Bir gün her şey bittiğinde ya da olur ya kötü gittiğinde bile ben sana inanıyor ve ömrüm boyunca seninle gurur duyuyor olacağım. O zaman hayatımızın yeni sayfasını açmış bulunuyoruz? Nice başarılara aşk"