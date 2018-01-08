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Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun'dan duygusal mesaj

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 10:03 | Son Güncelleme 8 saat önce

Beşiktaş'tan Everton takımına transfer olan Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun eşini sosyal medya hesabından paylaştığı notla tebrik etti.

Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun'dan duygusal mesaj

Ece Tosun, Everton takımına transfer olan eşi Cenk Tosun'u sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla tebrik etti. İşte Ece Tosun'un Beşiktaş'tan Everton takımına transfer olan eşi için paylaştığı duygusal mesaj:

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"NİCE BAŞARILARA AŞK"
Sen inandın, sabrettin, çabaladın, pes etmedin, çalıştın, yeri geldi daha fazlasını hak ettiğini düşünüp üzüldün ama çalışmayı bırakmadın ve şu an hayallerinden birini gerçekleştiriyorsun. İstedikten sonra başaramayacağın hiçbir şey yok bu hayatta! Bir gün her şey bittiğinde ya da olur ya kötü gittiğinde bile ben sana inanıyor ve ömrüm boyunca seninle gurur duyuyor olacağım. O zaman hayatımızın yeni sayfasını açmış bulunuyoruz? Nice başarılara aşk"

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Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun ece tosun Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah mutluluğunuzu daim eylesin
Ben bir Galatasaraylı olarak diyorum ki; Everton Beşiktaştan daha büyük bir klüp değil, bence Cenk daha iyi takımları hakediyordu sezon sonuna kadar beklenmeliydi hem Cenk'i göndererek şampiyonlar ligindeki maçları ne olacak onun kalitesinde bir forvetiniz yok. Hep ufak hesaplar yaparak şampiyonlar liginde sonraki turları düşünmediğiniz belli ( bu arada sözüm Beşiktaş yönetimine, taraftarlarına değil onlarda eminim benim gibi düşünüyordur)
@kingleon51 asla bir daha bu rakamı bulamazdı iyi topçu ama bu rakam kadar değil .. gitmesi hem kendi hem bjk için iyi oldu
internete yazdığına göre heralde 2 aydır yüzünü göremiyor
fenerli olarak beşiktaştaki en beğendiğim futbolcu yolu açık olsun ayrıca beşiktaş çok arayacak cenki negredo cenkin yerini dolduramaz..
cenk beşiktaştan ayrılmak istemezdi ama beşiktaşın gelecegi için gitti avrupaya
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