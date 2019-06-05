HABER

Cennet Adası'nda kolunu akrep sokan kadını, Sahil Güvenlik kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 19:51 | Son Güncelleme

MARMARİS'in 1.5 mil açığındaki Cennet Adası'nda kolunu akrep sokan Sevda Ercan (55), Sahil Güvenlik botuyla yat limanına getirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cennet Adası'nda kolunu akrep sokan kadını, Sahil Güvenlik kurtardı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'in 1.5 mil açığındaki Cennet Adası'nda kolunu akrep sokan Sevda Ercan (55), Sahil Güvenlik botuyla yat limanına getirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na, saat 16.03'te, 1.5 mil açıktaki Cennet Adası'nda bir kadını akrep soktuğu ihbarı geldi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botunda bulunan sağlık ekipleri sahilde oturan Sevda Ercan'a ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından bota alınan Ercan, Marmaris Yat Limanı'na getirilmesinin ardından hazır bekletilen ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Cennet Adası'nda kolunu akrep sokan kadını, Sahil Güvenlik kurtardı

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Hassa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralıHassa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Şarampole devrilen otomobilde ölen Nehir, İstanbul'a uğurlandıŞarampole devrilen otomobilde ölen Nehir, İstanbul'a uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Merih Demiral dünya devinde!

Merih Demiral dünya devinde!

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.