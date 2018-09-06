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"Cennet Belgeleri" tazminat davasında bekleme kararı

06.09.2018 18:26 | Son Güncelleme

"Paradise Papers" haberleri nedeniyle Binali Yıldırım'la mahkemelik olan Cumhuriyet muhabiri Ünker hakim karşısına çıktı.

Mahkeme tazminat talebine ilişkin karar için ceza davalarının sonucunun beklenmesine hükmetti."Paradise Papers" (Cennet Belgeleri) haberleri nedeniyle haklarında dava açılan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ve gazetenin finans editörü ve muhabiri Pelin Ünker, Perşembe günü hakim karşısına çıktı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, ilk duruşması 17 Temmuz'da görülen davanın bugün görülen ikinci duruşmasında mahkeme, davayı ilgilendiren ceza davalarının olduğunu hatırlattı. Mahkeme, tazminat talebiyle ilgili karar için ceza davalarının sonucunun beklenmesine karar verdi.

Kararda, "Görülen dava manevi tazminat davası olup, aynı yayın ile ilgili şikayetler üzerine açılmış davalar ve başlatılan soruşturmalar mevcuttur" ve "Dosyanın duruşmadan çekilmesine, ceza davalarının sonuçlarının beklenmesine karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Ünker: Türkiye'de haberlerin üstü kapatılıyor

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) medya ortağı olan Cumhuriyet gazetesi, Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından elde edilen "Paradise Papers” belgelerini dünya çapında diğer medya kurumları ile eş zamanlı olarak yayınlamıştı.

Dünyanın en zengin iş insanlarının Malta'daki off-shore hesaplarına ilişkin bilgileri açığa çıkaran "Paradise Papers” haberlerinde, Binali Yıldırım'ın oğulları Erkan ve Bülent Yıldırım'a ait şirketler olduğu ortaya çıkmıştı. Binali Yıldırım ve oğulları, Ünker ile Erinç'e 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ünker, Yıldırım ve oğullarına "iftira etmek" ile suçlanıyor.

Duruşma öncesi DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Pelin Ünker, "Dünyada haberlerin etkisiyle politikacılar istifa edip politikalar sorgulanırken Türkiye'de tam tersi bir durum söz konusu. Hangi haber olursa olsun ‘iftira' deniyor ve üstü kapatılıyor" demişti.

DW/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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