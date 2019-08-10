HABER

Cennet koylarda bayramda çadır keyfi yapacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:10 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bayram tatilini  doğayla iç içe geçirmek isteyenler, çadırlarını kurdu.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bayram tatilini

doğayla iç içe geçirmek isteyenler, çadırlarını kurdu. Adaağzı Mevkisi, Albatros Mevkisi ve İçmeler Mahallesi'ndeki çam ağaçlarıyla kaplı alanlar tatilciler tarafından 'çadır kente' dönüştürülürken, yaklaşık 150 çadır kuruldu.

Marmaris'teki otellerin tamamının dolu olması ve daha ekonomik bir bayram tatil yapmak isteyenler, çareyi çadır kurmak da buldu. Marmaris ilçe merkezindeki plajlarda çadır kurulmasının yasak olması nedeniyle, tatilciler şehre yakın olan Adaağzı ve Albatros mevkileri ile İçmeler Mahallesi ve diğer kırsal mahallelerdeki çam ağaçları ile kaplı cennet koyları tercih etmek zorunda kaldı. Koylarda tatilciler tarafından yaklaşık 150 çadır kuruldu.

Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu çadır tatilcileri, güzel havanın ve denizin keyfini çıkardı. Çadırları önünde mangal sefası yapıp, odun ateşinde demledikleri çaylarını yudumlayan çadır kentin sakinleri, eşsiz deniz manzarası eşliğinde kitaplarını okudu.

İstanbul'dan bayram tatilini Marmaris'te kurduğu çadırda geçirecek olan üniversite öğrencisi Ahmet Atay (26), "Bayram tatilinin başlamasına 2 gün kala Marmaris'e gelip, çadırımı kurdum. Bayram tatilini arkamda oksijen deposu orman ve önümde eşsiz deniz manzarası ile kutlayacağım. Mutluyum, huzurluyum, herkese tavsiye ederim" dedi.

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Şehit Fethi Sekin'in kabrine bayram ziyareti Şehit Fethi Sekin'in kabrine bayram ziyareti 
Özdemir: “Halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık”Özdemir: “Halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Uşak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Uşak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tokat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tokat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tekirdağ 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tekirdağ için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.