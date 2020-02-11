Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Selin Altay son haliyle görenleri şok etti!

Cennet Mahallesi dizisinde Ethem'in kızını canlandıran Selin Altay, Helga karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. 'I-Kız' adlı tiyatro oyununda yapay zekaya sahip bir robotu canlandıran Altay, Yunanistan'a gelin gittiğini açıkladı.

Rolüyle özdeşleşen sarı saçlarıyla hatırladığımız güzel oyuncu, yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Gazeteci Edmon Bekyan ile mutlu bir evliliği olduğunu ifade eden güzel oyuncu, "Evlilik kararı aldığımızda ailem tarafından hiçbir yadırgama olmadı. Zaten evlenmeden önce de eşimi ailem tanıyor ve çok seviliyordu. İki gönül bir olduktan sonra her milletle anlaşılır. Önemli olan niyet. Zaten Yunanistan'la kültürel farklılıklarımız pek yok, iç içeyiz.

Yunan oyuncu Yorgos Seitaridis ile evlenince dinini değiştiren Tuğçe Kazaz'ı hatırlattığımızda Altay, "Benim dinimi değiştirme düşüncem hiç olmadı. Dinimi asla değiştirmem.



Zaten kimsenin bir şeyi değiştirmesine gerek yok. Herkes birbirini tanıdığı gibi sevip, sayabilir. O Tuğçe Kazaz'ın kişisel tercihi. Ona söyleyecek bir şeyim yok" diyerek cevap verdi.