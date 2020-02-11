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  4. Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Selin Altay son haliyle görenleri şok etti!

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Selin Altay son haliyle görenleri şok etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Bir dönem yayımlandığı zamanlarda Türkiye'nin en sevilen komedi dizisi olan Cennet Mahallesi dizisinde Helga karakterine hayat veren Selin Altay, evlendi ve Yunanistan'a gelin gitti. 'Helga'nın şimdiki hali görenleri şaşırtıyor.

Cennet Mahallesi dizisinde Ethem'in kızını canlandıran Selin Altay, Helga karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. 'I-Kız' adlı tiyatro oyununda yapay zekaya sahip bir robotu canlandıran Altay, Yunanistan'a gelin gittiğini açıkladı.

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Rolüyle özdeşleşen sarı saçlarıyla hatırladığımız güzel oyuncu, yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Gazeteci Edmon Bekyan ile mutlu bir evliliği olduğunu ifade eden güzel oyuncu, "Evlilik kararı aldığımızda ailem tarafından hiçbir yadırgama olmadı. Zaten evlenmeden önce de eşimi ailem tanıyor ve çok seviliyordu. İki gönül bir olduktan sonra her milletle anlaşılır. Önemli olan niyet. Zaten Yunanistan'la kültürel farklılıklarımız pek yok, iç içeyiz.

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Yunan oyuncu Yorgos Seitaridis ile evlenince dinini değiştiren Tuğçe Kazaz'ı hatırlattığımızda Altay, "Benim dinimi değiştirme düşüncem hiç olmadı. Dinimi asla değiştirmem.

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Zaten kimsenin bir şeyi değiştirmesine gerek yok. Herkes birbirini tanıdığı gibi sevip, sayabilir. O Tuğçe Kazaz'ın kişisel tercihi. Ona söyleyecek bir şeyim yok" diyerek cevap verdi.

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Tiyatro oyununda yapay zekaya sahip bir robotu canlandıran Altay, yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceği endişesi taşımadığını söyledi.

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Eşim de Türkiye'yi çok seviyor" dedi. Ekranlara uzun zamandır ara veren Altay, Yunanca öğrendiğini ve eşiyle birlikte Yunanistan'da bir restoran açma planları olduğunu söyledi.

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İşte Selin Altay'ın şaşırtan son halinden kareler:


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Anahtar Kelimeler:
cennet mahallesi, helga, selin altay,

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