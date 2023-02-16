Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina Menekşe’sinin depremde kaybettiği arkadaşı ünlü ismin kızı çıktı!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşlar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cennet Mahallesi’nde canlandırdığı Oynak Balina lakaplı Menekşe karakteri ile hafızalara kazınan Şeyla Halis depremde sınıf arkadaşını kaybettiğini duyurdu. Halis’in sınıf arkadaşının ünlü oyuncunun kızı olduğu ortaya çıktı.

Halis daha önce paylaşımında “Biraz daha sabret sınıf arkadaşım. Ha gayret. Güzel haberini alacağız.” demiş ve Eylem Şafak Aydın ve Orhan Aydın’ı etkiletlemişti.

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi Show TV ekranlarında yayınlanmış ve yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplamıştı

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamlayan Şeyla Halis’in rol aldığı diziler arasında Yılan Hikayesi, Zengin Kız Fakir Oğlan, Akasya Durağı, Yedi Numara, Avlu ve Vuslat'ta yer alıyor.

Şeyla Halis 2010 yılında Bekir Çiçekdemir ile evlendi.



