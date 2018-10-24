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Cennet nine, evine giren hırsızlık şüphelisini tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Cennet Çakır (80), evine girip, belindeki kuşaktan 10 Cumhuriyet altını çaldığını ileri sürdüğü Kadir A.'yı (52) boğuşma sonucu kurtulup, av tüfeğiyle yaraladı.

Ramazan ÇETİN/ HONAZ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Cennet Çakır (80), evine girip, belindeki kuşaktan 10 Cumhuriyet altını çaldığını ileri sürdüğü Kadir A.'yı (52) boğuşma sonucu kurtulup, av tüfeğiyle yaraladı. Yaralı olarak kaçmaya çalışan Kadir A., jandarma tarafından yakalanıp, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Kadir A. ifadesinde, yolda yürürken vurulduğunu öne sürdü. Honaz'ın kırsal Akbaş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Cennet Çakır, bugün saat 02.00 sıralarında, kırılan cam sesiyle uyandı. Ne olduğunu anlayamadan Çakır, iddiaya göre, karşısında bir anda kar maskeli bir kişiyi gördü. Aralarında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında tek odalı evdeki soba devrildi. Kar maskeli şüpheli, darp edip, boğazını sıktığı Çakır'ın belindeki kuşak içinde bulunan 10 Cumhuriyet altınını aldı. Maskeli saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanarak elinden kurtulan Çakır, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini peşpeşe ateşledi. Karnından vurulan şüpheli yaralı olarak kaçmaya başladı. Şüphelinin kaçmasının ardından Çakır, yakınlarını arayıp, yardım istedi. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı. ZANLI MAHALLENİN ÇOBANI ÇIKTI Tedavisi için Pamukkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin aynı mahallede çobanlık yapan Kadir A., olduğu belirlendi. Kadir A.'nın çaldığı ileri sürülen altınlar ise bulunamadı. Hastanedeki ilk tedavisinin ardından ifadesine başvurulan Kadir A., mahalle girişinde yolda yürürken üzerine ateş edildiğini ileri sürdü, ateş eden kişiyi de görmediğini söyledi. Ancak, kan izlerini takip eden jandarma, Kadir A.'nın yolda değil Çakır'ın evinin içinde vurulduğunu tespit etti. Çakır da tedbir amacıyla Honaz Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. 'BENİ ÖLDÜRECEKTİ' Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Cennet Çakır, "Cam kırılınca gürültüye uyandım. Bir anda karşımda gördüğüm maskeli kişi ile aramızda boğuşma oldu. Can havliyle ben de ona vurmaya çalıştım. Bu sırada soba devrildi. Kendisini üzerimden itip, yakındaki av tüfeğimi alıp, rastgele ateş ettim. Karnından vurulmuş. Elinden kurtulamasam, beni öldürecekti. Kendisinden şikayetçiyim. Hakettiği ceza neyse verilsin" dedi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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