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Cennet ninenin av tüfeğiyle vurduğu hırsızlık şüphelisi yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde yaşayan Cennet Çakır (80) evine giren hırsızla yaşadığı boğuşma sırasında, evinde bulunan av tüfeğini ateşledi.

Cennet ninenin av tüfeğiyle vurduğu hırsızlık şüphelisi yaşamını yitirdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde yaşayan Cennet Çakır (80) evine giren hırsızla yaşadığı boğuşma sırasında, evinde bulunan av tüfeğini ateşledi. Çakır'ın vurduğu ve evine giren kişinin aynı mahallede yaşayan Kadir Alakuş (52) olduğu belirlendi. Alakuş, bugün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çakır ise evinden 10 Cumhuriyet altınının alındığını ifade etti.
Honaz'ın kırsal Akbaş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Cennet Çakır, dün saat 02.00 sıralarında, kırılan cam sesiyle uyandı. Çakır, ifadesine göre karşısında bir anda kar maskeli bir kişiyi gördü. Aralarında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında tek odalı evdeki soba devrildi. Kar maskeli kişi, darp edip, boğazını sıktığı Çakır'ın belindeki kuşak içinde bulunan 10 Cumhuriyet altınını aldı. Maskeli saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanarak elinden kurtulan Çakır, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini peşpeşe ateşledi. Karnından vurulan şüpheli yaralı olarak kaçmaya başladı. Şüphelinin kaçmasının ardından Çakır, yakınlarını arayıp, yardım istedi. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı.
JANDARMA KAN İZLERİNİ TAKİP ETTİ
Tedavisi için Pamukkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin aynı mahallede çobanlık yapan 52 yaşındaki Kadir Alakuş olduğu belirlendi. Çakır'ın çalınan altınları ise bulunamadı. Hastanedeki ilk tedavisinin ardından sözlü ifadesine başvurulan Alakuş, mahalle girişinde yolda yürürken üzerine ateş edildiğini ileri sürdü. Alakuş ateş eden kişiyi ise görmediğini söyledi. Ancak, kan izlerini takip eden jandarma, Alakuş'un yolda değil Çakır'ın evinin içinde vurulduğunu tespit etti. Çakır da tedbir amacıyla Honaz Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi.
Çakır'ın çalınan altınları halen bulunamazken, şüpheli Alakuş, tedavi gördüğü hastanede bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Cennet ninenin av tüfeğiyle vurduğu hırsızlık şüphelisi yaşamını yitirdiCennet ninenin av tüfeğiyle vurduğu hırsızlık şüphelisi yaşamını yitirdiCennet ninenin av tüfeğiyle vurduğu hırsızlık şüphelisi yaşamını yitirdiCennet ninenin av tüfeğiyle vurduğu hırsızlık şüphelisi yaşamını yitirdi

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