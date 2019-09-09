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‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 10:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’da meşe ağaçlarının arasında ilk önce defineciler tarafından bulunan ‘Cennet Sahnesi’nin tasvir edildiği bin 500 yıllık mozaik gün yüzüne çıkartılarak taşındı.Defineciler tarafından bulunan mozaiğin satılmak istendiği ihbarını alan jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar ile mozaiğin yerini tespit etti.

Adıyaman’da meşe ağaçlarının arasında ilk önce defineciler tarafından bulunan ‘Cennet Sahnesi’nin tasvir edildiği bin 500 yıllık mozaik gün yüzüne çıkartılarak taşındı.
Defineciler tarafından bulunan mozaiğin satılmak istendiği ihbarını alan jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar ile mozaiğin yerini tespit etti. Yeri tespit edilen mozaik defineciler tarafından tahrip edilmeden kurtarıldı. Adıyaman’ın Besni ilçesi Burunçayır köyü kırsal alanında meşe ağaçlarının arasındaki mozaik, Adıyaman Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından yaklaşık 10 gün süren çalışmayla gün yüzüne çıkartıldı.
5. yüzyıla ait olan bin 500 yıllık, 45 metrekare büyüklüğündeki mozaiğin bulunduğu alanın kilisenin küçüğü olan Şabel (ibadethane) olduğu tespit edildi. İbadethanenin güney kısmında bulunan 5 basamaklı merdiven ile ibadethaneye girildiği kazılarda ortaya çıktı. Kazılarda ayrıca Bizans Dönemi’ne ait 3 adet sikke ve kapı kilit aksamı bulundu.

Cennet Sahnesi tasvir ediliyor
İbadethane olarak kullanılan dikdörtgen alanın ortasında 2 sütun yeri bulunurken, doğu kısmında oval bir bölüm bulunuyor. Renk cümbüşünün yaşandığı mozaikte kırmızı, beyaz, sarı, siyah, mavi, turuncu taşların kullanıldığı çeşitli hayvan figürleri ve desenler bulunuyor. Mozaikte geyik, yılan, balık, boğa, ördek, tavus kuşu ve çeşitli desenler bulunuyor. Uzmanlar, mozaikte ‘cennet tasviri’ denilen bir sahnenin olduğunu, bu sahnede geyik ve yılan betiminin birbirine yakın ve barış içerisinde olmasının cennet tasvirinin göstergesi olduğunu ifade etti.
Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerinin 10 gün süren kazı çalışmaları sonrasında gün yüzüne çıkarılan mozaik daha sonra Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında kaldırılarak taşındı. Mozaiğin Adıyaman’a götürüldüğü öğrenildi.
Mozaiğin bulunduğu arazinin sahibi Sıddık Doğuç, jandarma tarafından tespit edilen mozaiğin Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 10 günlük çalışmayla temizlenerek gün yüzüne çıkartıldığını belirterek, “Mozaiğin üzerinde tavus kuşu, balık, geyik, yılan, boğa ve çeşitli halı desenine benzer desenler var. Mozaiğin bin 500 yıllık olduğu ve buranın ibadethane olduğu bize söylendi” dedi.
Köylülerden Bayram Tekin Erdoğan ise köylerinde böyle bir eserin bulunmasından dolayı sevinçli olduklarını söyleyerek, “Daha önce yaşam alanı olarak bilinen yerde mozaik bulundu. Müze Müdürlüğü ekipleri çok güzel bir mozaik ortaya çıkarttı. Bu eserin tarihe ışık tutmasını sevinçle karşılıyorum. İnşallah Türkiye’nin tüm güzellikleri gün yüzüne çıkar” ifadelerini kullandı.

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı
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