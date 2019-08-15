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Cennet’ül Baki’ye ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettikten sonra Ravza-i Mutahhara’nın doğu tarafında bulunan Baki Kabristanı’nı ziyaret etti.Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar Medine-i Münevvere’ye gelmeye devam ediyor.

Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettikten sonra Ravza-i Mutahhara’nın doğu tarafında bulunan Baki Kabristanı’nı ziyaret etti.
Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar Medine-i Münevvere’ye gelmeye devam ediyor. Hacılar Medine’de Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettikten sonra Ravza-i Mutahhara’nın doğu tarafında bulunan Baki Kabristanı’nı da ziyaret ederek, Peygamber Efendimizin yakınları ve Eshabı için de dualar ediyorlar. Baki’ul Garkad ismi de verilen ve son yıllarda da Cennet’ül Baki denilen ancak Peygamberimiz döneminde kısaca El Baki denilen kabristanda on bine yakın sahabi, 4 büyük halifeden Hazreti Osman ve Peygamber Efendimizin eşleri, kızı ve oğlu ile amcası, süt annesi metfun bulunuyor. Mezhep imamlarından İmam-ı Malik’in kabrinin de olduğu kabristan için Peygamber Efendimizin “Ben dua etmek için Baki Kabristanı’na gönderildim” hadisi vardır.
Medine-i Münevvere’nin bu meşhur mezarlığına daha sonra vefat eden sahabilerle Peygamber Efendimizin yakınları ve oğlu İbrahim de defnedildi. Hazreti Fatıma ve oğlu Hazreti Hasan’ın da kabirleri burada bulunmaktadır. Resulullah Efendimiz, hayatta iken bu mezarlığa sık sık uğrar ve burada yatan sahabelere dua ederdi. El-Baki mezarlığı tarihi boyunca önemli şahsiyetlerin defnedildiği bir mezarlık oldu. Günümüzde de definler devam ediyor. Bu kabristanın yeri Peygamber Efendimiz tarafından seçildi. İlk sakini, Osman bin Muiz oldu ve Peygamberimiz cenazenin defninden sonra, mezarın baş ve uçlarına yanından getirdiği ilk taşı koyarak, "Bu ahirete ilk gidenimizdir" buyurdu.
Peygamber Efendimiz zaman zaman Baki Mezarlığını ziyaret eder ve orada metfun bulunan müminler için dua ederdi. Cennet’ül Baki Mezarlığı, Mescid-i Nebevi’nin karşısındadır. Toprağı, Efendimizin zevceleri, evlatları ve sahabelerin seçkinlerinin mübarek, nurlu bedenlerine son mekan olmuştur. Üçüncü Halife Hazreti Osman Zinnureyn, başlangıçta Cennetu’l Baki dışında bir mevkiye defnedilmişken, zamanımızda mezarlık onun kabrini de içine alacak şekilde genişletildi. Sabah ve ikindi namazlarından sonra 1 saatliğine açılan kabristan hacılar tarafından dualar ile gözyaşları ile ziyaret ediliyor.
Hazreti Abbas, Hazreti Aişe ve Fatıma, Saad bin Ebi Vakkas, Hazreti Hasan gibi sahabe ile İmam-ı Malik gibi tabiinden birçok zat bu kabristanda metfun bulunuyor. Peygamber Efendimizin, “Bizim Bakiyyu’l-urkad Kabristanı’na her kim defnedilirse kıyamet günü ona şehadet ve şefaat ederiz” sözleri sebebiyle hacılar Medine’de ölmeyi ve bu kabristana defnedilmeyi arzuluyorlar. Mezarlığın içerisine girme imkanı olmayan zamanlarda, hacı adayları demir kapıların dışından da ziyaret edebiliyorlar. Ziyarette orada yatanlara önce selam veriliyor. Sonra Fatihalar gönderiliyor. Açık olduğunda Suudi görevliler, rehberlerin El Fatiha demelerine tepki gösterse de ziyaretçiler Eshab’ın ruhuna ayet-i kerimeleri okuyup hediye ediyorlar.

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