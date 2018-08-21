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Cenova'daki köprünün yıkılma anına ait yeni görüntü

İLGİNÇ HABERLER  | 21.08.2018 09:33 | Son Güncelleme

Cenova'daki köprünün çöküş anına ait görüntüler yayınlandı.

İtalya'nın Cenova kentinde yıkılan köprünün, çökme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Morandi Köprüsü Cenova

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