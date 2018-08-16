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Cenova'da kayıplara ulaşmak için zamana karşı yarış

16.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

İtalya'da çöken otoban köprüsüne ait enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Cenova'da kayıplara ulaşmak için zamana karşı yarış

Kayıp 20 kişiye hala ulaşılamadı. Zamana karşı verilen yarışta umut azalıyor.Ülkenin kuzeyinde bulunan liman kenti Cenova'da Salı günü çöken Morandi Köprüsü'nün enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Savcı Francesco Cozzi Ansa haber ajansına Perşembe günü yaptığı açıklamada, en az 20 kişinin daha kayıp olduğunu belirtti. Cozzi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada da hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye ualştığını belirtmişti.

Cenova itfaiyesi Twitter hesabı üzerinden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yapılan paylaşımda, kayıpların aranmasına Çarşamba gecesini Perşembe gününe bağlayan saatlerde de devam edildiğini duyurdu.

Ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdükleri belirtilirken, olayın üzerinden iki gün geçmiş olması nedeniyle hayatta kalan birilerine ulaşma ihtimaline yönelik umudun da azaldığı belirtildi.

Kurbanlar için anma töreni düzenlenecek

Cumartesi günü Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için bir anma töreni düzenlenecek. Anma töreninin kentin en büyük alanlarından biri olan Cenova fuar alanında yapılacağı bilgisi verildi.

Anma törenine binlerce kişinin gelmesi beklenirken, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın törene katılıp katılmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumartesi günü için ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

İtalya'da köprünün çökmesinden kimin sorumlu olduğuna yönelik tartışmalar sürüyor. İtalya hükümeti, suçu özel şirket ve devletin yeterli harcama yapmasına izin vermediğini öne sürdüğü AB'ye atıyor.

Uzmanlar, 51 yıllık köprünün, tasarımcıların onlarca yıl önceki öngörüsünden daha fazla araç tarafından kullanıldığını ve geliştirme çalışmalarında çok gecikildiğini savunuyor.

Olayın bir kaza olmadığını belirten Savcı Cozzi ise köprüyle ilgili son dönemde yapılmış herhangi bir şikâyet bulunmadığını ancak arşivi tarayacaklarını ve olası bir ihmal varsa ortaya çıkaracaklarını belirtmişti.

DW,dpa,KNA/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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