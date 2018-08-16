Cenova'da kayıplara ulaşmak için zamana karşı yarış

Kayıp 20 kişiye hala ulaşılamadı. Zamana karşı verilen yarışta umut azalıyor.Ülkenin kuzeyinde bulunan liman kenti Cenova'da Salı günü çöken Morandi Köprüsü'nün enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Savcı Francesco Cozzi Ansa haber ajansına Perşembe günü yaptığı açıklamada, en az 20 kişinin daha kayıp olduğunu belirtti. Cozzi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada da hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye ualştığını belirtmişti.

Cenova itfaiyesi Twitter hesabı üzerinden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yapılan paylaşımda, kayıpların aranmasına Çarşamba gecesini Perşembe gününe bağlayan saatlerde de devam edildiğini duyurdu.

Ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdükleri belirtilirken, olayın üzerinden iki gün geçmiş olması nedeniyle hayatta kalan birilerine ulaşma ihtimaline yönelik umudun da azaldığı belirtildi.

Kurbanlar için anma töreni düzenlenecek

Cumartesi günü Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için bir anma töreni düzenlenecek. Anma töreninin kentin en büyük alanlarından biri olan Cenova fuar alanında yapılacağı bilgisi verildi.