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Cenova’da olağanüstü hal ilan edildi

15.08.2018 23:49 | Son Güncelleme

Cenova’da en az 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan köprü faciasından sonra hükümet kentte on iki ay süreyle Olağanüstü Hal ilan edildiğini açıkladı.

Cenova’da olağanüstü hal ilan edildi

İtalya'nın kuzeyindeki liman kenti Cenova'da en az 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan köprü faciasından sonra hükümet kentte olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. Cenova'da olağanüstü düzenlenen Kabine toplantısında alınan OHAL kararının bir yıl için öngörüldüğü açıklandı.

Başbakan Giuseppe Conte, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Cenova için beş milyon euroluk acil yardım paketinin de onaylandığını duyurdu. Conte, ulusal acil durum fonundan aktarılacak söz konusu meblağın, "yaşanan trajedi dolayısıyla hükümetin aldığı ilk önlem” olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı ayrıca ülkede facia dolayısıyla ulusal yas ilan edileceğini açıkladı. Ancak kurbanların cenazelerinin düzenlendiği tarihte ilan edilecek olan ulusal yasın tarihinin henüz netlik kazanmadığı bildirildi. Cenova'da da iki günlük yas ilan edildiği açıklandı.

Salvini: Ölenler arasında çocuklar da var

Hükümet faciadan, çöken Morandi Köprüsü'nün yanı sıra ülkedeki pek çok otobanın işletme ve bakımını üstlenen Autostrade per l'Italia şirketini sorumlu tutmuştu. Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, 150 milyon euro ceza kesmeyi planladıkları şirketle yapılmış olan kontratın iptal edilmesi için gerekli prosedürü başlattıklarını açıklarken, Cenova Başsavcısı da "yaşanan facianın kader değil, insan hatası kaynaklı olduğunu” söylemişti.

Milano merkezli Atlantia holdingine bağlı özel şirket Autostrade per L'Italia ise suçlamaları geri çeviriyor. Şirketten yapılan açıklamada, kapsamlı altyapı kontrollerinin üç aylık periyotlarla dünyaca ünlü şirket ve kurumlar tarafından yapıldığı belirtildi.

1967 yılında inşa edilen Morandi Köprüsü temel güçlendirme çalışmalarının yapıldığı sırada çökmüştü. Özellikle turistler tarafından sıkça kullanılan bir güzergâh üzerinde bulunan A10 otoyolundaki köprünün çökmesi sonucu en az 39 kişi hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ölenler arasında 8,12 ve 13 yaşlarında üç çocuğun ve turistlerin de bulunduğunu açıklamıştı.

DW,AFP/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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