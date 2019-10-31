CENTCOM Bağdadi Operasyonundan İlk Görüntüleri Paylaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Suriye’nin İdlib ilinde IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölümüyle sonuçlanan operasyona ilişkin ilk görüntüleri paylaştı. CENTCOM Komutanı Org. Kenneth McKenzie Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında Bağdadi operasyonuna ilişkin havadan çekilen görüntüleri paylaştı. Yayınlanan görüntülerden birinde silahlı bir grubun operasyonu gerçekleştiren ABD kuvvetlerine ateş açtığı, diğerinde de ABD özel kuvvetlerinin Bağdadi’nin bulunduğu binaya girdiği an görülüyor. Org. McKenzie, IŞİD lideri Bağdadi’nin bir tünele kaçtığını ve ABD özel kuvvetleri tarafından yakalanacakken üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini yineledi. Amerikalı yetkililer, Bağdadi ile birlikte 3 çocuğun öldüğünü açıklamıştı. CENTCOM Komutanı bu bilgiyi güncelleyerek, Bağdadi ile birlikte ölen çocukların sayısının iki olduğunu söyledi. CENTCOM Komutanı, operasyonda 4’ü kadın Bağdadi dahil olmak üzere 2’si erkek toplam 6 IŞİD üyesinin öldüğünü belirtti. McKenzie sekiz helikopterin katıldığı operasyona havadan dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarının destek verdiğini söyledi. Org. McKenzie, operasyon sırasında bölgede askeri varlık gösteren ülkelerle herhangi bir çatışma/çakışma yaşanmaması için de Rusya ve Türkiye ile irtibata geçildiğini de sözlerine ekledi.

Kenneth McKenzie, operasyonda Suriye Demokratik Güçleri’nin istihbarat ve bilgi düzeyinde rolü olduğunu, operasyonu sadece ABD özel kuvvetlerinin gerçekleştirdiğini tekrarladı, sivil can kaybını en aza indirmek için de çaba gösterildiğini vurguladı. Komutan, operasyon sırasında Bağdadi’nin bulunduğu binada olan 11 çocuğun da kurtarıldığı bilgisini yineledi. “Bağdadi ölümünden 24 saat içinde denize gömüldü” CENTCOM Komutanı IŞİD lideri Bağdadi’nin cenazesinden geriye kalanların ölümünden sonraki 24 saat içinde denize gömüldüğünü doğruladı, “silahlı çatışma kanunu” kapsamındaki kurallara uyulduğunu söyledi. Pentagon yetkilileri daha önce Bağdadi’nin cenazesi denize gömülürken İslami usullerin yerine getirildiğini belirtmişti. McKenzie, operasyonun tamamlanmasının ve hassas bilgi ve belgelerin çıkarılmasının ardından Bağdadi’nin yakalandığı binanın imha edildiğini söyledi. Org. McKenzie’ye ABD Başkanı Donald Trump’ın Bağdadi ile ilgili söylediği “Bağırarak, hıçkırarak öldü” ifadeleri üzerinden IŞİD liderinin son anları soruldu. CENTCOM Komutanı “Tünele yanındaki 2 çocukla birlikte sürünerek girdi. Bunun dışında (Bağdadi’nin son anlarıyla ilgili) başka bir bilgiyi doğrulayamam” şeklinde konuştu.