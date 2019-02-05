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CENTCOM Komutanı Votel: "Koalisyonun elde ettiği kazanımlar ancak IŞİD’e karşı tetikte kalınarak muhafaza edilebilir"

05.02.2019 18:03 | Son Güncelleme

CENTCOM Komutanı Votel: "Koalisyonun elde ettiği kazanımlar ancak IŞİD’e karşı tetikte kalınarak muhafaza edilebilir"

CENTCOM Komutanı Votel: "Koalisyonun elde ettiği kazanımlar ancak IŞİD’e karşı tetikte kalınarak muhafaza edilebilir"

CENTCOM Komutanı Votel: "Koalisyonun elde ettiği kazanımlar ancak IŞİD’e karşı tetikte kalınarak muhafaza edilebilir"

Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa... Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa...
CENTCOM Komutanı Votel: "IŞİD ABD’nin Suriye’den çekilmesinden önce elindeki bütün toprakları kaybetmiş olacak"CENTCOM Komutanı Votel: "IŞİD ABD’nin Suriye’den çekilmesinden önce elindeki bütün toprakları kaybetmiş olacak"
Votel: "IŞİD Suriye’de elinde 51 kilometrekareden daha az büyüklükte bir alana sahip. IŞİD üzerindeki baskıyı sürdüreceğiz"Votel: "IŞİD Suriye’de elinde 51 kilometrekareden daha az büyüklükte bir alana sahip. IŞİD üzerindeki baskıyı sürdüreceğiz"
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