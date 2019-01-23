CENTCOM Komutanı Votel'den Lübnan ziyareti

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel'in, Lübnan'da iki günlük resmi temaslarda bulunduğu belirtildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, CENTCOM Komutanı General Votel, 21-22 Ocak tarihlerinde Lübnan'a yaptığı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edildi.

Başbakan Saad el-Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi de makamlarında ziyaret eden Votel, daha sonra Lübnan Ordu Komutanı General Joseph Avn ile bir araya geldi.

Temasları sırasında ABD yönetimin Lübnan ile işbirliğine bağlılığını dile getiren Votel, ülkenin tek meşru savunucusu Lübnan ordusuna da desteklerini teyit etti.

Votel, ayrıca Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col ile bir görüşme yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Avn'ın, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan CENTCOM Komutanı General Votel'i kabul ettiği kaydedilmişti.

