CENTCOM Komutanı'ndan Türkiye ve YPG Değerlendirmesi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda Trump yönetiminin Suriye’den çekilme kararı ve IŞİD’le mücadele konusunda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Votel, “Suriye'de Türkiye'ye yönelik bir tehdidin olmaması ve sahada bizimle savaşan ortaklarımızın korunması Suriye planımızın bir parçası” dedi.
CENTCOM Komutanı Votel’e, Suriye’den çekilme planı çerçevesinde Ankara’nın, YPG’nin de yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri konusundaki endişeleri ve Amerika’nın Kürt müttefiklerini korumak için nasıl bir yöntem benimseyeceği soruldu. Votel, “Türkiye’ye yönelik bir tehdidin olmaması ve bizimle savaşan ortaklarımızın korunması stratejimizin bir parçası” dedi. CENTCOM Komutanı Amerika’nın stratejisine ilişin ayrıntı vermedi, “Kapalı oturumda daha ayrıntılı tartışabiliriz” diye konuştu.
CENTCOM Komutanı’na Suriye’de uçuşa yasak bölge seçeneği de soruldu.Votel, “Farklı seçenekleri değerlendiriyoruz ancak şu anda incelediğimiz seçeneği uçuşa yasak bölge olarak tanımlamam” ifadelerini kullandı.
Oturumda Suriye Demokratik Güçleri’nin elinde bulunan yabancı savaşçıların durumu da soruldu. CENTCOM Komutanı Votel, yabancı savaşçıların geldikleri ülkelere gönderilmelerine odaklandıklarını söyledi.
“Baskı sürdürülmezse IŞİD yeniden toparlanabilir”
CENTCOM Komutanı Joseph Votel oturumda IŞİD üzerindeki baskının devam ettirilmesi gerektiğini belirtti. Örgütün elinde 51 kilometrekareden daha küçük bir alanın kaldığını söyleyen CENTCOM komutanı ABD askerlerinin çekilmesine kadar IŞİD’in elindeki toprakları tamamen kaybedeceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Trump yönetiminin Suriye’den çekilme kararını açıklamasının ardından yayımladığı ilk raporda IŞİD’in üzerindeki baskı sürdürülmezse örgütün 6-12 ay içinde yeniden toparlanabileceği uyarısı yer almıştı. CENTCOM Komutanı’na bu rapordaki değerlendirmeye katılıp-katılmadığı soruldu. CENTCOM Komutanı Joseph Votel, “IŞİD dayanıklı bir örgüt, dağılmış olmasına rağmen baskı sürdürülmezse yeniden toparlanabilir” diye konuştu. Koalisyonun IŞİD’e karşı elde ettiği kazanımların ancak örgüte karşı tetikte kalınarak muhafaza edilebileceğini vurguladı.
“Suriye’den çekilme konusunda bana danışılmadı”
CENTCOM Komutanı’na oturumda Trump yönetiminin Suriye’den çekilme kararı kamuoyuna açıklanmadan önce karardan haberdar olup-olmadığı soruldu. Karardan daha önce haberdar olmadığını söyleyen Votel, kendisine Suriye’den çekilme kararı konusunda danışılmadığını belirtti.
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