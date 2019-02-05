CENTCOM Komutanı'ndan Türkiye ve YPG Değerlendirmesi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda Trump yönetiminin Suriye’den çekilme kararı ve IŞİD’le mücadele konusunda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Votel, “Suriye'de Türkiye'ye yönelik bir tehdidin olmaması ve sahada bizimle savaşan ortaklarımızın korunması Suriye planımızın bir parçası” dedi.

CENTCOM Komutanı Votel’e, Suriye’den çekilme planı çerçevesinde Ankara’nın, YPG’nin de yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri konusundaki endişeleri ve Amerika’nın Kürt müttefiklerini korumak için nasıl bir yöntem benimseyeceği soruldu. Votel, “Türkiye’ye yönelik bir tehdidin olmaması ve bizimle savaşan ortaklarımızın korunması stratejimizin bir parçası” dedi. CENTCOM Komutanı Amerika’nın stratejisine ilişin ayrıntı vermedi, “Kapalı oturumda daha ayrıntılı tartışabiliriz” diye konuştu.

CENTCOM Komutanı’na Suriye’de uçuşa yasak bölge seçeneği de soruldu.Votel, “Farklı seçenekleri değerlendiriyoruz ancak şu anda incelediğimiz seçeneği uçuşa yasak bölge olarak tanımlamam” ifadelerini kullandı.