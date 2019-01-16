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CENTCOM'dan Münbiç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 23:53 | Son Güncelleme

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: - "Münbiç'te 16 Ocak 2019'da yerel bir toplantı yaparken 2 ABD askeri, bir Savunma Bakanlığı sivil personeli ve bir sözleşmeli personel öldü, 3 asker yaralandı" - "İlk raporlar kayıpların bir patlamadan kaynaklandığını gösteriyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Münbiç saldırısında ikisi asker, biri sivil Savunma Bakanlığı personeli, biri sözleşmeli güvenlik personeli olmak üzere 4 Amerikalının öldüğünü açıkladı.

CENTCOM'dan yapılacan yazılı açıklamada, "Münbiç'te 16 Ocak 2019'da yerel bir toplantı yaparken 2 ABD askeri, bir Savunma Bakanlığı sivil personeli ve bir sözleşmeli personel öldü, 3 asker yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, "İlk raporlar kayıpların bir patlamadan kaynaklandığını gösteriyor. Olay soruşturma altında." ifadesine yer verildi.

AA muhabirine açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi söz konusu sözleşmeli personelin tercüman olduğunu ifade etti.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya gelen ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, basına yaptığı açıklamada, Münbiç'te Amerikan askerlerinin de öldüğü patlamaya ilişkin, "Savunma Bakanlığı adına duamız bugün Münbiç'teki saldırıda ölen ve yaralalan askerlerin aileleri ve takım arkadaşlarıyladır. Terörle mücadelemiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin terörü bitirme konusunda kararlılığını yineleyen Shanahan "Münbiç saldırısı Suriye'den çekilmeyi etkileyecek mi?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD CENTCOM münbiç Pentagon

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