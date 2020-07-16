CENTCOM'dan YPG ve IŞİD Değerlendirmesi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General McKenzie, Amerika'nın Sesi’ne konuştu. McKenzie, Suriye’nin kuzeydoğusunda geçen hafta YPG komutanı Mazlum Kobani ile görüştüğünü doğruladı; Kobani’ye IŞİD’le mücadele kapsamında ortaklığı sürdüreceklerinin mesajını verdiğini söyledi. CENTCOM Komutanı, Amerika'nın Sesi’nin (Voice of America-VOA) Savunma Bakanlığı muhabiri Carla Babb’ın Suriye, Irak, Afganistan ve İran’a ilişkin sorularını yanıtladı. Omurgasını Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazlum Kobani, geçen hafta Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda CENTCOM Komutanı McKenzie ile görüştüğünü açıklamış, Amerikalı yetkililerse görüşmeyi ne yalanlamış ne de doğrulamıştı. VOA’e verdiği röportajda görüşmeyi doğrulayan General McKenzie, ‘’Fırat Nehri Vadisi’nin doğusunu ziyaret ederken General Mazlum’la görüşme fırsatım oldu. Oradaki askerlerimizi de ziyaret ettim. General Mazlum’a kendileriyle ortaklığımızın devam ettiği mesajını verdim. Özellikle Fırat Nehri Vadisi boyunca IŞİD’e karşı yapılması gerekenler var’’ dedi.

''Kamplar güvenlik açısından ve insani açıdan bizi endişelendiriyor’’ Mazlum Kobani ile görüşmesinde Suriye’nin kuzeydoğusunda Suriye Demokratik Güçleri’nin yönetiminde bulunan kamplar ve cezaevlerindeki nüfusun da gündeme geldiğini belirten CENTCOM Komutanı, ‘’Bu cezaevlerini ve kampları doğrudan biz yönetmiyoruz. Ancak hem güvenlik açısından hem de insani açıdan endişeliyiz. O nedenle SDG’ye, özellikle yerlerinden edilmiş halkla ilgili elimizden gelen desteği vermeye hazırız’’ dedi. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplarda yaşayanlarla ilgili özellikle kaygılı olduğunu ifade eden CENTCOM Komutanı, şu aşamada kamplarda Corona virüsü salgınının görülmediğini ancak buradaki grupların özellikle riske daha açık olduğunu, olası bir enfeksiyonun yayılmasının etkileri konusunda endişeli olduklarını belirtti. Bu konunun Mazlum Kobani ile görüşmesinde gündeme geldiğini söyledi, ‘’Çok iyi bir temas oldu’’ dedi. ‘’IŞİD bölgeye özgü bir sorun olarak kalacak’’ Suriye’de IŞİD’le mücadelenin genel durumunu da değerlendiren CENTCOM Komutanı, örgütün uzun vadede geleceğinin, gelişmesini engelleyebilecek yerel güvenlik kurumları oluşturulmasına bağlı olacağını söyledi.

Bölgede her zaman düşük düzeyde de olsa bir IŞİD sorunu olacağını belirten General McKenzie, ‘’Bunun bölgesel kalacağını düşünüyorum. Ortadan tamamen kaybolacağı kanısında değilim. SDG ortaklarımızla birlikte kontrol edebildiğimiz bölgelerde, yerel güvenlik oluşumlarının devreye girmesini, müdahalenin yerel düzeyde olmasını ve dış desteğe ihtiyaç duyulmamasını sağlamaya çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu. CENTCOM Komutanı, bölgede yerel bir kolluk kuvveti benzeri birimin kurulmasının amaçlandığını, Fırat’ın doğusunda bu kapsamda eğitim vermek amacıyla SDG ile birlikte çalıştıklarını söyledi; ‘’Süreç devam ediyor. Bu konuda iyimserim’’ dedi. ‘’Fırat’ın batısındaki durumdan kaygılıyız’’ CENTCOM Komutanı, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Nehri’nin batısında Rusya ve Suriye’nin denetiminde bulunan bölgelerden endişe duyduğunu, buralarda istikrarın sağlanması adına bir anlayışın olmadığını belirtti. McKenzie, bölgede varlık gösteren güçlerin, askeri olarak temizlenen bir yerin nasıl yönetileceği konusunda bir fikirlerinin olmadığını; IŞİD’in ortaya çıkmasına yol açan koşulların hala bu bölgede geçerli olduğuna dikkat çekti.

CENTCOM Komutanı, ‘’Bu konuda endişeliyim ancak yapabileceğimiz çok fazla bir şey de yok. Çünkü orada askerimiz yok. SDG de orada faaliyet göstermiyor. Biz de kontrol edebildiğimiz bölgelere odaklanmaya gayret ediyoruz. Çok sayıda engelle karşılaşabiliyoruz ancak şunu aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Kansız bir gelecek olmayacak. Bölgede her zaman belirli bir düzeyde direniş olacak’’ şeklinde konuştu. Türk-Rus ortak devriyesine saldırı Salı günü Suriye’nin İdlib bölgesi yakınlarındaki Ariha kentinde Türk-Rus ortak devriyesi bombalı saldırıda hedef alınmış, bölgedeki radikal grupların faaliyetlerini Telegram yazışmaları üzerinden takip eden SITE Intelligence Group, M4 otoyolunda düzenlenen saldırıyı Çeçen bir grubun üstlendiğini iddia etmişti. CENTCOM Komutanı ise Amerika’nın bu Çeçen grup özelinde bilgi sahibi olmadığını belirtti; ‘’Son derece tehlikeli bir alan olduğunu biliyorum. Rusların ve Suriyeli ortaklarının oradaki tansiyonu düşürmek için bir şey yapıyorlar mı pek emin değilim. Bu tür saldırıların devam edip etmeyeceğini dikkatle izlememiz gerekiyor. Talihsiz. Bu tür saldırıları kınıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Amerikalı yetkililer bir süredir Suriye’nin kuzeyinde iki farklı Kürt grup arasında bölgenin ortak yönetimine katılmalarını sağlamak amacıyla arabuluculuk yapıyordu. CENTCOM Komutanı ise Suriye temasları kapsamında görüştüğü Mazlum Kobani ile görüşmesinde bu konunun gündeme gelmediğini söyledi. ‘’Afganistan’da ne olduğunun anlaşılması boynumuzun borcu’’ CENTCOM Komutanı, Rus istihbaratının Afganistan’da Taleban’a Amerikan ve koalisyon askerlerinin saldırılarda hedef alınması karşılığında para ödülü verdiği iddialarına ilişkin soruları da yanıtladı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley geçen hafta Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’ndaki oturumda, bu istihbaratın kesin olarak doğrulanmadığını söylemiş, doğrulanması halinde bunun çok ciddi bir mesele olacağını belirtmişti. Peki bu konuda Amerikan ordusunun elinde yeni bir bilgi var mı? CENTCOM Komutanı McKenzie bu soruya, ‘’Ocak ayında bu yönde elime ilk rapor geldiğinde de bu soruyu sordum. Araştırmaya devam ediyoruz. Henüz, bu durumun endişe verici olduğu ancak gerçekten böyle bir şeyin yaşandığının tatmin edici derecede kanıtlanmadığı yönündeki değerlendirmemi değiştirmeme yol açacak bir şey tespit etmedim’’ yanıtını verdi.