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Çentiği yok fazlası var: Vivo Apex 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.02.2020 15:08 | Son Güncelleme

Vivo Apex 2020'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Çentiği olmayan, ön kamerası ekran altında yer alan Vivo Apex 2020'ye kablo bağlamanız da oldukça zor. Peki sıra dışı akıllı telefon olarak adlandırılan Vivo Apex 2020'nin özellikleri neler?

Çentiği yok fazlası var: Vivo Apex 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri

Vivo Apex 2020 bir süredir konuşulan bir akıllı telefondu. Gerçek olamayacak kadar benzersiz özelliklerle geleceği sızdırılan akıllı telefonun tanıtımı için tüm teknoloji severler büyük heyecan içindeydi. Bugün o heyecanlardan daha arttı. Zira, Vivo Apex 2020'yi sonunda tanıttı.

SIRA DIŞI TELEFON VİVO APEX 2020 ÖZELLİKLERİ

Vivo Apex 2020 özellikleri arasında oldukça sıra dışı unsurlar var. Bunlardan ilkiyle başlayalım. Apex 2020'nin ön kamerası herhangi bir çentiğe ya da çıkıntıya sahip değil. Çünkü Vivo tarafından Apex 2020'nin ön kamerası ekran altına yerleştirilmiş. Bunun yanında çerçeveleri de tıpkı Xiaomi Mi Mix Alpha'ya benzer bir yapıda olan Apex 2020, gerçek anlamda bir tam ekran deneyimi sunuyor.

Vivo Apex 2020

Apex 2020'nin sıra dışı özelliklerinden bir diğeri ise telefonun herhangi bir tuşa veya girişe yer vermemesi. Yani bu telefonda şarj kablosu bağlayacağınız giriş portu ya da ekranı kilitleyeceğiniz herhangi bir tuş bulunmuyor. Sadece 60W kablosuz hızlı şarja destek veren Apex 2020, fiziksel tuşlar yerine sanal tuş kullanıyor.

Vivo Apex 2020-3

Vivo Apex 2020'nin kameraları da bu fütüristik tasarımdan nasibini almış durumda. Vivo'nun yeni telefonunun arkasında 3 veya daha fazla sayıda kamera yok. Bunun yerine Vivo tarafından biri 48 MP çözünürlüğünde, diğeri 5-7x optik zoom yapabilen çift kamera Vivo Apex 2020'nin arkasına yerleştirilmiş. bu kameranın özel olmasının nedeni ise adı gibi özel bir görüntü sabitleme teknolojisine sahip olması. Bu teknoloji sayesinde Vivo Apex 2020, görüntüleri diğer akıllı telefonlardan tam yüzde 200 daha iyi bir şekilde sabitleyebiliyor.

Vivo Apex 2020-4

Vivo Apex 2020 şimdilik konsept bir telefon. Yani Vivo tarafından şimdilik satışa sunulması planlanmıyor. Ancak Mobil Dünya Kongresi gerçekleştirilseydi Vivo Apex 2020 katılımlı bir etkinlik düzenleyeceği ve cihazı sergileyeceği için daha fazla ses getirecekti. Fakat ne yazık ki kongre koronavirüs nedeniyle düzenlenemedi. Bu sıra dışı telefon Vivo Apex 2020'nin tanıtılmasına da engel olmadı.


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